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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل ولاد ناس الحلقة 9.. محمود حجازي زير نساء وزوجته تطلب الطلاق

مسلسل ولاد ناس
مسلسل ولاد ناس

شهد مسلسل ولاد ناس الحلقة 9 تطورا جديدا فى الاحداث، حيث كشفت عن تفاصيل جديدة فى حادث انقلاب اتوبيس المدرسة والذى تسبب فى اصابة عدد من الطلاب ووفاة طالب واحد.

 

وتطرق مسلسل ولاد ناس الحلقة 9 الى أن ابن “إيهاب فهمى” الذى يجسد دور الإعلامى والذى يشن حملة عنيفة ضد إدارة المدرسة بعد علمه بأن ابنه كان ضمن المصابين فى الحادث ولكن إدارة المدرسة تكشف عن حمل ابنه لحقيبة مخدرات قبل أن يستقل اتوبيس المدرسة. 

 

وينتقل مسلسل ولاد ناس الحلقة 9 الى صاحبة المدرسة “صفاء الطوخى” والتى تهدد ايهاب فهمى بكشف هذه الحقائق فى السوشيال ميديا والتحقيقات وذلك بعد ان هاجمهم فى برنامجه الخاص. 

 

ويركز مسلسل ولاد ناس الحلقة 9 على قصة حياة محمود حجازى وسبب توتر علاقته بوالده وزوجته التى تكشف له كثيرا من التفاصيل الخاصة بأزمتها معه كونه شابا “زير نساء” وله نزوات عديدة وهو الامر الذى دفعها لطلب الطلاق وهي نفس الازمة التى تسببت فى توتر علاقته بوالده ويأتى السبب فى التربية غير السليمة التى كانت تتبعها والدته وخاله فى ظل غياب الاب.

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مسلسل ولاد ناس الحلقة الثامنة .. الشرطة تطلب إجراء تحليل مخدرات سري

ملخص احداث الحلقة 8 

وشهد مسلسل ولاد ناس الحلقة الثامنة تطورا جديدا فى الاحداث حيث يتم الكشف عن بعض التطورات الجديدة، منها اتهام إدارة المدرسة بالاهمال خاصة بعد العثور على حقيبة مليئة بالمخدرات.

 

كما شهد مسلسل ولاد ناس الحلقة الثامنة طلب ضابط الشرطة المكلف بالتحقيق فى حادث انقلاب اتوبيس المدرسة من الطبيب المعالج للطلبة تحليل كشف مخدرات لجميع المصابين فى الحادث.

 

ومنذ عرض الحلقة الأولى للعمل بدأت ردود الفعل الإيجابية تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه الجمهور بصورة كبيرة لأنه يمس الكثير من الأسر المصرية ويقترب من قضايا اجتماعية بارزة في المجتمع المصري، خاصة بعد المشهد الأصعب في العمل حتى الأن وهو مشهد حادث أتوبيس الأطفال، ثم تصاعدت الأحداث بمشاهد مؤثرة لأسر الأطفال في المستشفى الذي تم نقلهم إليه.

 

أبطال مسلسل ولاد ناس

مسلسل "ولاد ناس" إنتاج سكوير ميديا منى قطب وإبراهيم حمودة، ويعرض على قناة صدى البلد.

 

الجدير بالذكر أن مسلسل "ولاد ناس" بطولة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وتأليف وإخراج هاني كمال.  

مسلسل ولاد ناس الحلقة 9 مسلسل ولاد ناس ايهاب فهمي محمود حجازي مسلسلات رمضان 2021

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مسلسل ولاد ناس الحلقة الثامنة .. الشرطة تطلب إجراء تحليل مخدرات سري

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