وزيرة التخطيط تكشف حقيقة تطوير مراكز خدمات المواطنين وأهمية السيارات التكنولوجية .. فيديو

قالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إن دورنا هو تقديم الخدمات إلي المواطنين وتبسيطها ، مؤكدة أن الخدمات يجب إن يتم تقديمها بكفاءة عالية وهذا هدف جميع مؤسسات الدولة المصرية ونعمل عليه.

وأضافت هالة السعيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحقيقة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " : أننا منذ 3 سنوات ونحن نقوم بتنفيذ خطة تطوير جميع مراكز خدمات المواطنين في مختلف المحافظات وهذه المراكز هي التي تقدم خدمات المحليات مثل تراخيص البناء وتراخيص المحال.

وأوضحت الوزيرة أننا نقوم بتطوير عمل الموظفين في المراكز الخدمية من خلال تعليمهم علي وسائل تكنولوجية متطورة وهذا يقلل من تعامل المواطن مع الموظفين بالإضافة إلي أن جميع الأوراق الان أصبحت مؤرشفة الكترونيا.

وتابعت هالة السعيد، أننا قمنا بتسليم وزارة التنمية المحلية 12 سيارة للعمل كمراكز تكنولوجية متقدمة وقبل نهاية العام سنكون قد دفعنا بـ 50 سيارة إضافية وهذه السيارات تساعد علي تقليل التكدس أو الوصول إلي الأماكن النائية .