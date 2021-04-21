هاشتاج الأندية الإنجليزية يتصدر تويتر بعد انسحابها من بطولة السوبر الأوروبي

دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “هاشتاج” #اندية_الدوري_الانجليزي ؛ بعد إعلان عدد كبير من الأندية الإنجليزية انسحابهم من تأسيس بطولة السوبر الأوروبي.



وتصدر الـ"هاشتاج"، قائمة الأكثر تداولا على “تويتر”، وجاءت التعليقات كالتالي:





https://twitter.com/jalal_atleti/status/1384637556718018563?s=19

وأعلنت أندية مانشستر يونايتد وأرسنال وتوتنهام، انسحابها رسميًا من بطولة دوري السوبر الأوروبي.



ونشر نادي مانشستر يونايتد، بيانًا، جاء فيه: “مانشستر يونايتد لن يشارك في دوري السوبر الأوروبي.. لقد استمعنا بعناية لرد فعل معجبينا وحكومة المملكة المتحدة وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين.. لا نزال ملتزمين بالعمل مع الآخرين في جميع أنحاء مجتمع كرة القدم؛ للتوصل إلى حلول مستدامة للتحديات طويلة المدى التي تواجه اللعبة".



ومن بعده، نشر نادي أرسنال، بيانا، جاء فيه: "لقد أظهرت لنا الأيام القليلة الماضية مرة أخرى، عمق الشعور الذي يشعر به مشجعونا في جميع أنحاء العالم، لهذا النادي الرائع، واللعبة التي نحبها.. نتيجة للاستماع إليكم وإلى مجتمع كرة القدم، الأوسع، خلال الأيام الأخيرة، فإننا ننسحب من الدوري الممتاز المقترح، لقد ارتكبنا خطأ، ونعتذر عنه".



كما أعلن توتنهام هوتسبير، انسحابه، في بيان رسمي، نشره عبر موقعه الإلكتروني.



جدير بالذكر أن ليفربول ومانشستر سيتي، أعلنا انسحابهما من البطولة.