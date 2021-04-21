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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بلا رحمة.. رجل يعتدي على عجوز قعيد بوحشية ويدفع أرضًا.. فيديو

رجل يعتدي على عجوز
رجل يعتدي على عجوز قعيد

انتشر مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل غريب الأطوار يعتدي على عجوز قعيد بوحشية، حيث أسقطه أيضًا من فوق الكرسي.

وقد تبين أن الحادث وقع في منطقة إيستوود بمدينة نوتينجهامشاير البريطانية، حيث تعرض العجوز المسن للركل على الأرض في هجوم غير مبرر أثناء قيامه بعمله داخل متجر الطعام الخاص به.

تظهر كاميرا المراقبة هجوم المعتدي  المقنع على الرجل الأكبر سناً، حيث قام بركله في ساقيه وأسقطه أرضاً..

سقط الضحية بشدة على الأرض قبل أن يذهب الموظفون والمتسوقون الذين شاهدوا ما حدث لمساعدته، فيما أسرع المعتدي عبر المدخل إلى الجزء الرئيسي من المتجر، تاركًا الرجل المسن على الأرضية الصلبة.

وتبحث الشرطة البريطانية الآن عن الرجل المجهول الذي كان يرتدي سترة رمادية اللون، وبنطالاً رياضياً وقناعاً أسود.

يقول مفوض الشرطة لصحيفة مترو: "تلقينا تقريرًا يفيد بأن رجلاً قد تعرض للركل والطرق على الأرض، وعند زيارة السوبر ماركت تمكنا من مراجعة هذه اللقطات المروعة للغاية من CCTV".

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IMG_20210421_010633
عجوز التواصل الاجتماعي 2021 بريطانية البريطانية كاميرا المراقبة الشرطة البريطانية سوبر ماركت أخبار الترفيه

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