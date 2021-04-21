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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد غضب أصحاب البلاي ستيشن .. SONY تتراجع عن قرارها: وجدنا حلاً

SONY تتراجع عن قرارها
SONY تتراجع عن قرارها

حالة من الغضب انتابت عدد كبير من عشاق منصة الألعاب الأشهر فى العالم "بلاى ستيشن" المملوكة لعلامة سوني SONY اليابانية العريقة، بعد قرار إغلاق متاجر ألعاب "بلاي ستيشن 3" و"فيتا" نهائياً فى صيف هذا العام فما كان من الصانع الشهير إلا التراجع عن قراره المتسبب فى ذلك.

وبحسب موقع إنجادجيت التقني، كشفت شركة سوني اليابانية أنها تراجعت عن قرارها السابق بإغلاق متاجر ألعاب "بلاي ستيشن 3" و"فيتا" نهائياً فى صيف هذا العام، وبالتالى سيستطيع أصحاب أجهزة "بلاي ستيشن 3" و"فيتا" شراء الألعاب عبر المتجر الرسمي، ومواصلة الاستمتاع بتجربة اللعب.

واكتفت سوني بإغلاقها متجر ألعاب أجهزة "PSP" في 2 يوليو المقبل، حيث سيلعب المستخدمون من خلال الألعاب التى تم شراؤها من قبل، وعدم التمكن من تنزيل ألعاب جديدة بحلول هذا التاريخ.

لتعلن سوني فى بيانها:" وجدنا أن هناك عدداً كبيراً من المستخدمين يرغبون فى شراء الألعاب المخصصة لأجهزة بلاي ستيشن 3 وفيتا في المستقبل، نطمنئكم أننا وجدناً حلاً لمواصلة ذلك دون إيقاف".

 

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