لمنافسة بلاي ستيشن وإكس بوكس.. هواوى تدخل عالم ألعاب الفيديو بأجهزة جديدة

كشفت تسريبات أن شركة هواوى الصينية، فى طريقها لدخول عالم ألعاب الفيديو بإنتاج أجهزة منافسة مثل PlayStation بلاي ستيشن من شركة سونى اليابانية، و أجهزة Xbox إكس بوكس من شركة مايكروسوفت الأمريكية.





وبحسب موقع GSMArena فإن شركة هواوى تريد أن تتحرر من ضغط العقوبات الأمريكية عليها فى عالم صناعة الهواتف الذكية، وتتجه إلى عالم الألعاب، بعدما تم حرمانها من استخدام التكنولوجيا الأمريكية فى هواتفها مما أدى إلى تراجع مبيعاتها بشكل كبير منذ العام الماضى.









ومن المتوقع أن تعمل هواوى على إنتاج أجهزة متطورة لألعاب الفيديو تستطيع منافسة الأجهزة الأخرى ، كما أنها ستدخل مع عددا من المطورين من شركة Tencent للألعاب لضم عدد كبير من الألعاب الأكثر شعبية على أجهزتها الجديدة.





كما تستعد شركة هواوى لإنتاج جهاز لاب توب مخصص للألعاب مثل لاب توب Honor Hunter V700 الذى تم إطلاقه العام الماضى، الأمر الذى يعتبر تمثيلا رسميا لدخولها في مجال منتجات الألعاب.





وقامت شركة هواوى ببيع علامتها التجارية هونر Honor للهواتف الذكية رسميا فى شهر نوفمبر العام الماضى لتحالف تجارى تدعمه الحكومة الصينية، وذلك فى محاولة لضمان بقاء العلامة التجارية ضمن سباق الهواتف فى السوق العالمى، بعد العقوبات التى فرضتها الحكومة الأمريكية على شركة هواوى منذ العام الماضى.







