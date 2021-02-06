إدارة بايدن لن تتراجع عن قرار حظر هواوي.. تفاصيل

هواوي . بعد تولى منصبه الجديد، بدأ الرئيس الأمريكي " جو بايدن " بمراجعة العديد من السياسات التي اتخذتها إدارة ترامب خلال فترة توليه الرئاسة، ومن بين أحد القرارات التي لا ينوى بايدن تغييرها هو الحظر المفروض على شركة





وبحسب ما ذكره موقع "androidcentral"، أدرجت شركة هواوي ومجموعة شركات صينية أخرى في قائمة الكيانات المحظورة في شهر مايو عام 2019، بسبب مزاعم بوجود تهديدات لأمن الولايات المتحدة.









وصرحت "جينا ريموندو" مرشحة بايدن لوزارة التجارة لوكالة "بلومبرج"، بأنها لا ترى "سببًا" لإزالة الشركة الصينية من القائمة السوداء للتجارة بشكل عام لأنها تشكل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة أو مصالح السياسة الخارجية.





وهذه ليست أخبار غير سارة لشركة هواوي، والتي كانت تتعامل مع العقوبات الأمريكية لبعض الوقت، بعد أن فقدت الوصول إلى شرائح Kirin المتطورة، ومنذ بدأ الحظر كانت الشركة الصينية تكافح من أجل إنتاج هواتف الذكية الرائدة مثل P40 Pro.





وقد أدت تلك العقوبات المفروضة عليها، إلى اضطرار هواوي إلى التخلى عن ملكية علامتها التجارية الفرعية هونر Honor، والتي من المتوقع أن تواجه نفس مصير شركاتها الأم.





وكانت شركة هواوي تأمل أن تكون إدارة بايدن أكثر تساهلًا من ترامب، ولكن لا يبدو أن هذا هو الوضح الحالي، وأشارت وزارة الخارجية الصينية سابقًا إلى قرار الحكومة الأمريكية بتقييد الشركات الصينية بأنه "قرار قمعى".





ومن بين الشركات الصينية الأخرى التي واجهت عقوبات أمريكية، هي شركة ZTE وكذلك شركة شاومي Xiaomi ، التي رفعت مؤخرًا دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية لوضعها في قائمة الكاينات المحظورة.