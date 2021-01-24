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تكنولوجيا

جوجل تحظر هواتف هواوي من استخدام خدمة جديدة.. تعرف عليها

الأحد 24/يناير/2021 - 05:01 م
جوجل وهواوي
جوجل وهواوي
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شيماء عبد المنعم
تجرى شركة جوجل Google، بعض التغييرات الرئيسية على تطبيق الرسائل الشهير التابع لها عبر هواتف أندرويد، الذي سيمنع بعض الأجهزة من إرسال رسائل نصية باستخدام الخدمة، بما في ذلك أحدث هواتف من هواوي Huawei.

وحسب صحيفة "express" البريطانية، سيتم حظر تنزيل واستخدام النظام الأساسي لتطبيق "رسائل جوجل" لبعض أجهزة أندرويد، ما يعني أن تقنية "الرسائل النصية المشفرة" لن تعمل على أي أجهزة "غير معتمدة" أو موثوق فيها، الأمر الذي سيكون بمثابة ضربة كبيرة لملايين المستخدمين.


 ومن بين الأجهزة التي يشملها حظر استخدام خدمة الرسائل القصيرة المشفرة، هي هواتف هواوي الذكية، حيث سيترك هذا القرار مالكي هذه الهواتف الصينية قريبا غير قادرين على استخدام رسائل جوجل  للتحدث إلى الأصدقاء والعائلة، أو المشاركة في الدردشات الجماعية.

واعتبارا من الربيع القادم، وتحديدا بتاريخ 31 مارس 2021، لن تسمح جوجل باستخدام تطبيق التراسل على الهواتف غير المدعومة بنظام تشغيلها الشهير أندرويد.

ونظرا لأن هواوي لا تزال مدرجة في القائمة السوداء للتجارة الأمريكية، والتي تمنعها من استخدام تقنيات جوجل، بما في ذلك متجر تطبيقات جوجل بلاي Play وإصدار نظام التشغيل أندرويد Android .

ولم تعد أحدث إصدارات من شركة هواوي تعمل بأذونات الأمان المطلوبة من جوجل  مما يعني أنهم "غير معتمدين" في نظر الشركة الأمريكية، ومن بينها  هواتف هواوي الرائدة P40 Pro و Mate 40 Pro.

وستأتي خدمة الرسائل القصيرة الجديدة المشفرة من "جوجل" والتي يجري اختبارها حاليا، ضمن تقنيات "الجيل التالي" من الرسائل النصية الجديدة التي يقدمها الإصدار الجديد لنظام تشغيل "أندرويد".
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