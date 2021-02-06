قبل إطلاقه رسميا.. إليك كل ما تريد معرفته عن هاتف هواوي Mate X2

هواوي القابلة للطي، على الرغم من أنه سيأتي كخليفه لجهاز Mate X، إلا أن الشركة الصينية كانت قد أطلقت نسخة معدلة من Mate X أطلقت عليها اسم Mate Xs العام الماضي، ويجلب الجهازين السابقين تصميمًا قابلًا للطي للخارج، ولكن تشير للتقارير إلى أن اقترب موعد إطلاق هاتف Mate X2، والذي يعتبر الجيل القادم من سلسلة هواتفالقابلة للطي، على الرغم من أنه سيأتي كخليفه لجهاز Mate X، إلا أن الشركة الصينية كانت قد أطلقت نسخة معدلة من Mate X أطلقت عليها اسم Mate Xs العام الماضي، ويجلب الجهازين السابقين تصميمًا قابلًا للطي للخارج، ولكن تشير للتقارير إلى أن هاتف Mate X2 المرتقب سيأتي بتغييرا كبيرا في التصميم.





هواوي Mate X2

هواوي Mate X2، وتظهر الشائعات الأخيرة والتي نشرت على موقع ويبو الصيني، أن جهاز هواوي Mate X2 من المتوقع إطلاقه عالميا هذا الشهر، حيث تم إدراج الهاتف القابل للطي ضمن قوائم الوكالة التنظيمية الصينية TENNA، والذي يحمل اسم الطراز TET-AN00 / AN10 مما يعني أنه سيتم إطلاقه قريبا. ظهرت العديد من التسريبات حول هاتفMate X2، وتظهر الشائعات الأخيرة والتي نشرت على موقع ويبو الصيني، أن جهاز هواوي Mate X2 من المتوقع إطلاقه عالميا هذا الشهر، حيث تم إدراج الهاتف القابل للطي ضمن قوائم الوكالة التنظيمية الصينية TENNA، والذي يحمل اسم الطراز TET-AN00 / AN10 مما يعني أنه سيتم إطلاقه قريبا.





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- كل ما تريد معرفته عن هاتف هواوي Mate X2:





يعد جهاز Mate X2 أحد أكثر الأجهزة القابلة للطي المتوقع صدورها هذا العام، حيث سيتم إطلاق الهاتف وفقا للتسريبات السابقة يوم 22 فبراير الجاري، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا إطلاقًا عالميًا أم إطلاقًا خاصًا بالصين فقط، إذ لم يصل الإصدار السابق Mate X إلى الأسواق العالمية وقد يحدث نفس الشيء مع Mate X2.





سعر هواوي ميت في مصر

وعلى الرغم من أنه تم عرض الإصدار السابق من الهاتف هواوي القابل للطي في عدة دول من بينها الهند إلا أن لم يكن متاحا تجاريا، ويعادل سعر هواوي ميت في مصر حوالي 40,600 جنيه.





مواصفات هواوي Mate X2

تنافس هواوي شركة سامسونج التي انتجت أول هاتف قابل للطي في الأسواق، ومن أجل التفوق على أجهزة الشركة الكورية الجنوبية سيتعين على هواوي أضافت بعض الميزات الحصرية لـ مواصفات هواوي Mate X2.





وأصدرت مؤخرا الشركة المصنعة للهواتف الذكية الصينية إعلانًا تشويقيًا صغيرًا يكشف عن تصميم الجهاز وتاريخ الإطلاق، والذي كشف عن تغييرا كبيرا سيجلبه الجهاز من حيث التصميم إذ أن الإصدار السابق Mate X قابلًا للطي إلى الداخل، ولكن من المتوقع أن يتخلى جهاز Mate X2 عن التصميم الخارجي القابل للطي في تصميمه.





ووفقا لما ذكره موقع "india today"، سيتحول هاتف Mate X2 عند فتحه إلى جهاز لوحي مقاس 8 بوصات، وعند إغلاقه سيتحول إلى هاتف عادي بشاشة بقياس 6.45 بوصة، وستبلغ دقة عرض الشاشة 2200 × 2480 بكسل و 1160 × 2700 بكسل، على التوالي، وستبلغ أبعاد جهاز ميت أكس 2 161.8 × 145.8 × 8.2 مللميتر ووزنه 295 جراما.





وسيتم تشغيل هاتف هواوي Mate X2، بنفس معالجات سلسلة ميت 40 من نوع Kirin 9000، ثماني النوأة بسرعة 3.13 جيجاهرتز، وهو أسرع من أحدث معالجات شركة كوالكوم الموجودة في السوق حاليا، ومن المتوقع أن يأتي جهاز ميت أكس 2 مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت غير قابلة للتوسعه.





ومن المتوقع أن يأتي هاتف هواوي Mate X2، مزودا بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها بدقة 50 ميجابيكسل، مع كاميرا ثانوية بدقة 16 ميجابكسل ومستشعر بدقة 12 ميجابكسل ومستشعر بدقة 8 ميجابكسل. بالنسبة لصور السيلفي، سيحصل الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.





وسيعمل هاتف Mate X2، بواسطة واجهة المستخدم EMUI 11، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، وقد يحتوي هاتف هواوي القابل للطي القادم على بطارية بسعة 4400 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السلكى السريع بقدرة 66 وات.