عاجل
مليون و140 ألف جنيه.. ضبط صاحب شركة صرافة بسوهاج لتجميعه مدخرات العاملين بالخارج خلال توقيع اتفاقيات مع الدبيبة.. مدبولي: مصر حريصة على دعم التنمية في ليبيا.. مفتي الديار المصرية: رمضان شهر العمل والإنتاج وليس الكسل هل ترك التشهد الأوسط ناسيا يبطل الصلاة؟ .. المفتي السابق يجيب أخبار التكنولوجيا| آبل تعيد تطبيقاً مثيراً للجدل على متجرها مرة أخرى.. تسريبات تكشف مواصفات قياسية لـ هواتف Honor 50 مبادرات بن راشد تطلق مزادًا خيريًا عالميًا.. وبايدن يرحب بالحكم الصادر ضد قاتل جورج فلويد.. أبرز عناوين صحف الإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة الثامنة.. هند صبري تعود لمصر بعد أحداث 6 أبريل

مسلسل هجمة مرتدة
مسلسل هجمة مرتدة

عرضت قناة dmc الفضائية، ثامن حلقات مسلسل هجمة مرتدة، لـ أحمد عز، وهند صبري، وشهدت تصاعدًا في الأحداث منذ بدايتها.

 

ملخص أحداث الحلقة الثامنة لمسلسل هجمة مرتدة

 

بدأت أحداث الحلقة الثامنة لمسلسل هجمة مرتدة، باندلاع الاحتجاجات في المحلة يوم 6 أبريل 2008، وما ترتب عليه من أحداث شغب وفوضى في الشوارع، وتكوين حركة «6 أبريل»، وذلك تزامنًا مع نزاع دول معادية على حقول الغاز الغير معلنة في البحر الأبيض المتوسط، وتحرك أجهزة مخابرات هذه الدول ضد مصر لزعزعة استقرارها. 

تتحمس منار -شقيقة سيف العربي- (مايان السيد)، للحراك الطلابي في الجامعات، وتبدأ في التعرف على عدد من أصدقائها من مختلف التيارات، ويبحثون تكوين حركة جديدة بعد أحداث «6 أبريل» في المحلة عام 2008، في الوقت الذي يقوم فيه سيف بالعمل في مكتبة والده، ويلاحظ رجلان يراقبانه من خارج المكتبة. 

يقرر سيف العربي، الخروج من المكتبة وترصد الرجلان، ويجدهما يركبان سيارة، فيأخذ أرقامها، ويذهب على الفور إلى الضابط رفعت (هشام سليم) وإخباره بما حدث ويعطي له رقم السيارة التي استقلها الرجلان المكلفان بمراقبته. 

تعود دينا أبو زيد (هند صبري) من خارج مصر، وتذهب إلى منزلها بمحافظة الإسماعيلية، فيقوم جدها (عبد الرحمن أبو زهرة) بصفعها على وجهها، ويخبرها أنه علم بما قالته على أحد القنوات الأجنبية، وهاجمت دعاة الحرب بين العرب وإسرائيل، ويخبرها برفضه للتطبيع ويعنفها ويطردها بعد صفعها على وجهها. 

وتختتم أحداث الحلقة الثامنة لمسلسل هجمة مرتدة، بقيام دينا أبو زيد، بالاتصال بالضابط رفعت، بعدما أن قام جدها بطردها من المنزل، فيسمع سيف العربي، الضابط وهو يتحدث معها في الهاتف. 

 

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

 

تعرض قناة dmc الفضائية، حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهراً. 
 

ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرًا، والثانية عشر ظهرا، والرابعة والنصف عصرًا.
 

وتعرض قناة أبو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشرة ظهرا، والعاشرة مساء، بالإضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في تمام الخامسة فجرًا، والواحدة ظهرًا، كما تعرضه قناة  art حكايات 2، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.ج شركة سكيرمو ميديا.

 

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

 

ويشارك فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

 

ملخص أحداث مسلسل هجمة مرتدة

 

المسلسل مأخوذ من ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.

مسلسل هجمة مرتدة هجمة مرتدة مسلسل 6 أبريل هند صبري احمد عز رمضان 2021 مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 2021 الحلقة الثامنة

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى مصر

ريال مدريد في مهمة ثأرية أمام قادش بالدوري الإسباني

بعد رحيل والده.. كشف حقيقة مقتل نجل إدريس ديبي في اشتباك مسلح مع شقيقه

طلاب الثانوية العامة يؤدون الإمتحان التجريبي الاخير في بروفة أبريل غدا

200 ألف جنيه غرامة.. أبرز عقوبات تداول المعلومات دون موافقة صاحبها وفقا للقانون

أخبار التكنولوجيا| آبل تعيد تطبيقاً مثيراً للجدل على متجرها مرة أخرى.. تسريبات تكشف مواصفات قياسية لـ هواتف Honor 50

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

بالأبيض.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

السعودية .. مجلس الوزراء يصدر سلسلة قرارات عاجلة

كهربا عن مدحت شلبي: مش شايفه ولا هشوفه.. وحزين من هذا الأمر

بيان عاجل من السعودية بشأن مقتل رئيس تشاد إدريس ديبي

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

منى زيدو تكتب: المومياوات التي أذهلت العالم وأخرست الإخوان

عبدالرحمن النجار يكتب: الخلافات الزوجية مرض قاتل

إبراهيم عمران يكتب: العاشر من رمضان يوم الكرامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ