روسيا تطرد 10 دبلوماسيين أمريكيين

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن إبلاغ السفير الأمريكي ادى موسكو لضرورة مغادرة 10 دبلوماسيين للبلاد.

فيما كشفت الخارجية الروسية عن الإعلان عن مزيد من الإجراءات للرد على العقوبات الأمريكية، قريبا.

كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال إن الحكومة الروسية ستطلب من 10 دبلوماسيين أمريكيين مغادرة البلاد، وستفرض عقوبات على 8 دبلوماسيين، ردا على عقوبات أمريكية طالت 32 شخصًا وكيانًا في روسيا.

وأضاف لافروف، أن موسكو ستوقف نشاطات وتمويل منظمات أمريكية غير حكومية تتدخل بالشؤون الداخلية لروسيا.

وأعلن الكرملين الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين، اجتمع مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي وناقش معهم الإجراءات الانتقامية ردًا على العقوبات الامريكية الأخيرة على موسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "أجريت محادثات حول الإجراءات المضادة ردًا على العقوبات الأمريكية ضد بلدنا"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد روسيا شملت 32 شخصًا ومؤسسة كما أعلنت طرد 10 دبلوماسيين روس في إطار العقوبات المفروضة.

من جانبها، قالت الخارجية الروسية إن قرار العقوبات من جانب واشنطن لا يخدم مصالح شعبي الدولتين، متوعدة بالرد على تلك العقوبات.