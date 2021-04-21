بمشاركة 96 لاعباً ولاعبة من 19دولة.. انطلاق بطولة الجونة الدولية للإسكواش 20 مايو

الحمامصي: تستضيف بطولة الجونة الدولية المفتوحة للسكواش لاعبين من 19 دولة منسي: فخورون بتنظيم واحدة من أهم بطولات العام .. واهتمام كبير بتطبيق الإجراءات الاحترازية

تستضيف مدينة الجونة، فعاليات النسخة التاسعة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش 2021، خلال الفترة من 20 إلى 28 مايو المقبل، بحضور نخبة من أهم نجوم اللعبة على مستوى العالم، وبمشاركة 96 لاعباً من الرجال والسيدات.

وتعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA (الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش)، واحدة من بطولات العالم الأكبر حول العالم في رياضة الاسكواش من حيث قيمة الجائزة وحجمها ونقاط تصنيف اللاعبين الدوليين على أساسها ويبلغ مجموع جوائز البطولة 300,000 دولار. وتحظى هذه النسخة باهتمام ومتابعة إعلامية محلية وعالمية كبيرة، حيث سيتم إذاعتها دولياً عبر أكثر من 70 قناة تليفزيونية.

وقال المهندس عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة: "نشعر بفخر كبير لاستضافة النسخة التاسعة لبطولة الجونة الدولية للاسكواش في مركز المؤتمرات والثقافة

وأضاف الحمامصي "استمرار أوراسكوم للتنمية في استقبال وتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية والفنية من ضمنها بطولة الجونة الدولية للاسكواش وهو ما يعكس مدى استعداد وكفاءة البنية التحتية التى نتميز بها، حيث تعمل دائما على تنشيط وترويج السياحة في مصر، وفتح آفاق جديدة للجذب السياحي من خلال طرق أبواب جديدة للسياحة - مثل السياحة الرياضية والفنية".



و تستضيف بطولة الجونة الدولية المفتوحة للسكواش لاعبين من 19 دولة مما يؤكد على ريادة مدينة الجونة واستعداداتها لاستضافة مختلف الاحداث الرياضية والثقافية والفنية

وعبر عمرو منسي، مؤسس بطولة الجونة الدولية الاسكواش و الرئيس التنفيذي لشركة I-Events الشركة المنظمة للبطولة، عن سعادته بتنظيم البطولة التاسعة الدولية للاسكواش و هي واحدة من أهم بطولات الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش، نظراً لأهميتها في الموسم الرياضي بما يعزز فرصة مصر دائماً فى استضافة البطولات العالمية فى رياضات ومجالات مختلفة

وأضاف : نحن حريصون على الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل حازم ومنضبط، مع توفير أدوات الوقاية والتعقيم وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين الحضور لمنع انتشار فيروس كورونا، خاصة وأن هذه البطولة الدولية ستشهد حضوراً كبيراً لما لها من تأثير إيجابي على العديد من المستويات، إلى جانب دورها في رعاية وتنمية أصحاب المهارات والمواهب فى مصر، وخلق مناخ رياضي جذاب.

وقال اليكس جوه، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش: "بطولة الجونة الدولية للاسكواش هي من أبرز بطولات الجولة الدولية للاتحاد، وانا متحمس لمشاهدة أحداثها في الشهر المقبل."

وأضاف: "لم نستطع إقامة البطولة في 2020، نظراً لجائحة فيروس كورونا. لكن هذا العام، وبفضل مجهودات عمرو منسي وفريق عمل I-Events والجونة، ستعوضنا بطولة هذا العام عما حدث العام الماضي.".

