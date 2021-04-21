طفلان بالغردقة يحصدان المراكز الأولي لبطولة كأس مصر للجمباز الفني

حصل اللاعبان الطفلان يوسف حسين وعمر عمرو من أبناء مدينة الغردقة على المراكز الأولي في بطولة "كأس مصر للجمباز الفني" والتي أقيمت على ملاعب استاد القاهرة الدولي حيث أقيمت فعاليات البطولة بالقاهرة وسط حضور عدد من الشخصيات الرياضية الهامة.

وقد لقى هذا الحدث استحسان جميع الأوساط الرياضية بمحافظة البحر الأحمر خاصة وانه الأول من نوعه وكذلك لصغر سن اللاعبين حيث خضعا لفترة تدريب طويلة على يد المدرب عبدالله صابر بجانب دعم كبير من الجهاز الإدارى والفنى بنادى سنزو الرياضى.

وأكدت والدة الطفل يوسف حسين حرص الاسرة على دعم نجلهم للاستمرار فى تلك اللعبة فهذه اللعبة تجمع بين القوة، والمرونة، والسرعة، والبراعة وقد اظهر تفوقا ونبوغا فيها منذ نعومة أظافرة مؤكدين أن الرياضة لم تؤثر على الدراسة بل حافز له مشيرة الى أن مثله الأعلى محمد صلاح .

تؤدي رياضة الجمباز إلى تنمية التوازن والتحمل والمرونة والقوة وتصل معظم لاعبات الجمباز إلى أعلى المستويات في هذه الرياضة خلال الأعمار من 13 إلى 19 سنة أما بالنسبة للرجال فيبلغ متوسط عمر أبطال الجمباز 21 سنة.

وقد قام الألماني فريدريك جان وهو مدرس في إحدى مدارس الجمباز الحديثة ببناء أول معدات الجمباز في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي فأصبح الجمباز جزءًا من الألعاب الأوليمبية منذ أن بدأت هذه الألعاب في صورتها الحديثة عام 1896موفي سبعينيات القرن العشرين .