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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 9..عساف يطلب من غفران مقابلته بعد معركة كبيرة

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل "نسل الأغراب" إصابة أحمد داش "سليم" في يده؛ وذلك بعد معركة كبيرة قامت بين “غفران الغريب” و"عساف" في أرض الغجر.
 

وعندما شاهدت مي عمر "جليلة"، ابنها غارقا في دمائه؛ بدأت في الصدام مع غفران، وأخبرته ألا يُشرك أبناءها في خلافه مع عساف.
 

ويُرسل “غفران” 10 من رجاله للاعتراف أنهم من هاجموا الغجر، وليس هو؛ ليزيح التهمة عنه.
 

وبعد ذلك، يتشاجر أمير كرارة، مع دياب "علي الغريب"؛ بسبب قيامه بهذه المعركة الكبيرة في البلد.
 

وفي الوقت الذي يخبر فيه "غفران الغريب" رجاله، أنهم سيشنون هجوما على “عساف” مرة أخرى؛ يتفاجأ “غفران” باتصال من “عساف” يريد مقابلته؛ لتنتهي بعدها الحلقة.


قصة مسلسل نسل الأغراب 


مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.


ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات،  على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».
 

أبطال مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021


مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي. 

نجلاء بدر الفنان احمد السقا مسلسل نسل الاغراب عساف الغريب الدراما الصعيدية

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