أمير كرارة يتصدر تويتر بعد الحلقة 9 من مسلسل نسل الأغراب.. ومتابع: عامل عظمة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاج #امير_كرارة ؛ بعد انتهاء الحلقة 9 من مسلسل نسل الأغراب.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على "تويتر"، وجاءت التعليقات كالتالي:



* "‏مسلسل ‎#نسل_الاغراب عدي كل التوقعات #مشهد_الخناقة ابداع حرفيا #احمد_السقا و #امير_كرارة مبدعين رمضان 2021".



* "‏لما يتجمع ملوك الأكشن ‎#أحمد_السقا و ‎#أمير_كرارة؛ اعرف إن في عظمة هتهد كل مسلسلات رمضان، ومشهد العركة يثبت كلامي ‎#نسل_الأغراب".



* "‏النجم أمير كرارة عرف كيف يخرج من شخصية تركت الأثر العميق فيه وفي الناس، وهي شخصية الشهيد منسي، لشخصية مغايرة تماما.. غفران الغريب القوي العنيف والمتسلط.. اختيار ناجح، خلاه يواصل تألقه وإبداعه.. برافووو ‎#أمير_كرارة ‎#نسل_الأغراب".



* "‏نجم مصر بيقدم عظمة في ملحمة ‎#نسل_الأغراب #أمير_كرارة".



مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.



ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات، على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».



أبطال مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021



مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي