عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمير كرارة يتصدر تويتر بعد الحلقة 9 من مسلسل نسل الأغراب.. ومتابع: عامل عظمة

امير كرارة
امير كرارة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاج #امير_كرارة ؛ بعد انتهاء الحلقة 9 من مسلسل نسل الأغراب.
 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على "تويتر"، وجاءت التعليقات كالتالي:

* "‏مسلسل ‎#نسل_الاغراب عدي كل التوقعات #مشهد_الخناقة ابداع حرفيا #احمد_السقا و #امير_كرارة مبدعين رمضان 2021".

* "‏لما يتجمع ملوك الأكشن ‎#أحمد_السقا و ‎#أمير_كرارة؛ اعرف إن في عظمة هتهد كل مسلسلات رمضان، ومشهد العركة يثبت كلامي ‎#نسل_الأغراب".
 

* "‏النجم أمير كرارة عرف كيف يخرج من شخصية تركت الأثر العميق فيه وفي الناس، وهي شخصية الشهيد منسي، لشخصية مغايرة تماما.. غفران الغريب القوي العنيف والمتسلط.. اختيار ناجح، خلاه يواصل تألقه وإبداعه.. برافووو  ‎#أمير_كرارة  ‎#نسل_الأغراب".

* "‏نجم مصر بيقدم عظمة في ملحمة ‎#نسل_الأغراب #أمير_كرارة".
 

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.
 

ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات،  على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».
 

أبطال مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021
 

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي

احمد السقا أمير كرارة نسل الأغراب مسلسلات رمضان مسلسل نسل الاغراب عساف الغريب غفران الغريب الحلقة التاسعة مي عمر

ترشيحاتنا

أمير كرارة يتصدر تويتر بعد الحلقة 9 من مسلسل نسل الأغراب.. ومتابع: عامل عظمة

الاختيار 2.. إسلام جمال عن مشهد اغتياله لـ الشهيد محمد مبروك: متضايق من نفسي

القاضية ممكن.. خالد الغندور يسخر من هزيمة الأهلي أمام سموحة

بيريز يفجر مفاجأة عن بطولة دوري السوبر الأوروبي

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

طارق لطفي عن "القاهرة كابول": مخضوض من رد فعل الجمهور .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأب ونجله في جنازة واحدة.. يودعا الحياة في نفس اللحظة بالإسماعيلية

أول قرار في الأهلي بعد الخسارة من سموحة بالدوري

استفزاز جديد من إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

خد بالك ده بيصورنا.. أطفال يفكون قضبان السكة الحديد فى سوهاج.. صور وفيديو

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

بالاسماء.. قرار جمهوري بالعفو عن العقوبة الاصلية لـ ١٦٨٦ محكوما عليهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المشكلة السكانية وأريكة الدعم

حسام الفقي يكتب: الاختيار «3».. دور الإعلام الجندي المجهول

حب موسى يتغلب على كراهية محمد رمضان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ