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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توقعات الأبراج الخميس 22 - 4 -2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم و توقعات
حظك اليوم و توقعات الأبراج

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج  عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق22-4-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

برج الحمل
عاطفيا: القمر بمنزل الحب يمدك اليوم بروح عاطفية ورومانسية وتتألق بعطاء ملحوظ.
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. المريخ في منزل العلاقات يساعدك على القيام بواجباتك بهمة ونشاط ويدفعك لتنمية صلاتك بمن حولك.

 

برج الثور
عاطفيا وعائليا: القمر والمشتري معاكسان وقد ينبئ ذلك بخلاف أو سوء تفاهم.. حاول أن تتجنب إظهار مشاعر الغضب.
مهنيا: يطالبك الفلك بالصبر فالمعاكسات الفلكية اليوم قد تتسبب في تأجيل بعض الأمور.

 

برج الجوزاء
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات وتستطيع اليوم أن تدير أحاديث ولقاءات ناجحة.
مهنيا: الوضع الفلكي داعم وعليك أن تستفيد اليوم من مواهبك وقدراتك فالوقت مناسب للإنجاز.

 

برج السرطان
عاطفيا: لا تتسرع اليوم في أقوالك وعليك أن تبرهن على حسن نيتك ولتقم بواجبك.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال و اليوم عليك أن تدقق النظر في خطواتك، وتصرّف في حدود ميزانيتك وحدد نفقاتك.

 

برج الأسد
صحيا ومهنيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يجعلك اليوم جذابا ومتحمسا وقادرا على الإقناع.
عاطفيا وعائليا: القمر في برجك يمدك اليوم بالسحر والتألق والجاذبية.

 

برج العذراء
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بعدم الزهو بنفسك وعدم الحديث عن حياتك الشخصية.
مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وعليك أن تتحرك اليوم بهدوء وحذر واهتم بألا تفقد تركيزك.

 

برج الميزان
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يدعم أعمالك ومشاريعك، وقد يظهر لك بعض الأصدقاء محبتهم وتتأثر لذلك.
عاطفيا: قد تحقق اليوم تأثيرا في الطرف الآخر بما لديك من مشاعر غزيرة وغنية.

 

برج العقرب
عاطفيا وعائليا: الكواكب تثير روح النقد والتمرد بداخلك.. لا تجادل ولا ترفض نصيحة أصحاب الخبرة.
مهنيا: القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تدافع عن حقوقك بلباقة مهما واجهت من تعنت، وانتبه لحقوقك.

 

برج القوس
ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ ويمدك ذلك برغبة في المعرفة مما يصنع فرقا ويدفعك لعمل طفرة في حياتك.
عاطفيا وعائليا: زحل والمشتري في منزل العلاقات يمنحانك نضجا عاطفيا ويمدانك بمزاج حالم ويلتف من حولك الأحباب.

 

برج الجدي
عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس بمنزل الحب يمنحانك إشراقة وطاقة عاطفية وحماسا، وقد تجمعك بالبعض حوارات إيجابية.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال وقد تميل للتشوش والمغامرة ومن المهم أن تدرس جيدا قراراتك وتنظم نفقاتك
 

 

برج الدلو
مهنيا وعائليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تحمي حقوقك وأن تبذل مجهودا لتتعامل بهدوء مع من حولك واعتنِ بمشاعرهم مع الحفاظ على مصالحك.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا قد تشعر بعدم استقرار وتبدو مضطرب المشاعر، اصبر للغد.

 

برج الحوت
صحيا ومهنيا: القمر والمشتري يتنافران بمنزلي الصحة.. وعليك أن تنظم جهودك ولا تهمل صحتك والزم الكتمان.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم عليك أن تهتم بتسوية نزاع وأن تظهر شيئا من المرونة، ومع ذلك احمِ نفسك من المكائد.

 










 

 

حظك اليوم توقعات الأبراج عبير فؤاد اخبار الابراج علم الفلك

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