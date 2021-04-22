توقعات الأبراج الخميس 22 - 4 -2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق22-4-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
برج الحمل
عاطفيا: القمر بمنزل الحب يمدك اليوم بروح عاطفية ورومانسية وتتألق بعطاء ملحوظ.
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. المريخ في منزل العلاقات يساعدك على القيام بواجباتك بهمة ونشاط ويدفعك لتنمية صلاتك بمن حولك.
برج الثور
عاطفيا وعائليا: القمر والمشتري معاكسان وقد ينبئ ذلك بخلاف أو سوء تفاهم.. حاول أن تتجنب إظهار مشاعر الغضب.
مهنيا: يطالبك الفلك بالصبر فالمعاكسات الفلكية اليوم قد تتسبب في تأجيل بعض الأمور.
برج الجوزاء
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات وتستطيع اليوم أن تدير أحاديث ولقاءات ناجحة.
مهنيا: الوضع الفلكي داعم وعليك أن تستفيد اليوم من مواهبك وقدراتك فالوقت مناسب للإنجاز.
برج السرطان
عاطفيا: لا تتسرع اليوم في أقوالك وعليك أن تبرهن على حسن نيتك ولتقم بواجبك.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال و اليوم عليك أن تدقق النظر في خطواتك، وتصرّف في حدود ميزانيتك وحدد نفقاتك.
برج الأسد
صحيا ومهنيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يجعلك اليوم جذابا ومتحمسا وقادرا على الإقناع.
عاطفيا وعائليا: القمر في برجك يمدك اليوم بالسحر والتألق والجاذبية.
برج العذراء
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بعدم الزهو بنفسك وعدم الحديث عن حياتك الشخصية.
مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وعليك أن تتحرك اليوم بهدوء وحذر واهتم بألا تفقد تركيزك.
برج الميزان
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يدعم أعمالك ومشاريعك، وقد يظهر لك بعض الأصدقاء محبتهم وتتأثر لذلك.
عاطفيا: قد تحقق اليوم تأثيرا في الطرف الآخر بما لديك من مشاعر غزيرة وغنية.
برج العقرب
عاطفيا وعائليا: الكواكب تثير روح النقد والتمرد بداخلك.. لا تجادل ولا ترفض نصيحة أصحاب الخبرة.
مهنيا: القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تدافع عن حقوقك بلباقة مهما واجهت من تعنت، وانتبه لحقوقك.
برج القوس
ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ ويمدك ذلك برغبة في المعرفة مما يصنع فرقا ويدفعك لعمل طفرة في حياتك.
عاطفيا وعائليا: زحل والمشتري في منزل العلاقات يمنحانك نضجا عاطفيا ويمدانك بمزاج حالم ويلتف من حولك الأحباب.
برج الجدي
عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس بمنزل الحب يمنحانك إشراقة وطاقة عاطفية وحماسا، وقد تجمعك بالبعض حوارات إيجابية.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال وقد تميل للتشوش والمغامرة ومن المهم أن تدرس جيدا قراراتك وتنظم نفقاتك
برج الدلو
مهنيا وعائليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تحمي حقوقك وأن تبذل مجهودا لتتعامل بهدوء مع من حولك واعتنِ بمشاعرهم مع الحفاظ على مصالحك.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا قد تشعر بعدم استقرار وتبدو مضطرب المشاعر، اصبر للغد.
برج الحوت
صحيا ومهنيا: القمر والمشتري يتنافران بمنزلي الصحة.. وعليك أن تنظم جهودك ولا تهمل صحتك والزم الكتمان.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم عليك أن تهتم بتسوية نزاع وأن تظهر شيئا من المرونة، ومع ذلك احمِ نفسك من المكائد.