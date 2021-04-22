استشاري: الحوكمة إدارة رشيدة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

قال محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي، إن البيانات أصبحت المحرك الرئيس لكل البرامج والتقنيات، في ظل ثورة التكنولوجيا والتقدم المنتشر حاليا.



وأضاف حجازي" خلال حواره ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور”، أن فكرة حوكمة تكنولوجيا المعلومات التي تحدث عنها الرئيس تعد عملية إدارة رشيدة للتكنولوجيا من أجل تحقيق أهداف المؤسسة أو الجهة.



وأوضح أن الحوكمة تقلل المخاطر المتواجده على المؤسسة، مضيفا: الحوكمة تعمل على تحجيم الوصول إلى البيانات.



وأشار إلى أننا يجب علينا الاستفادة من البيانات والمعلومات من خلال الإدارة الرشيدة، موضحا أن هناك فرق بين أمن المعلومات وخصوصية البيانات والمعلومات.



منوها إلى أن الدولة في انتظار صدور اللائحة الفنية لقانون البيانات الشخصية.



