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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خادم الحرمين الشريفين يرأس وفد السعودية في قمة المناخ

الملك سلمان يرأس وفد السعودية في قمة المناخ

الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز سيرأس وفد السعودية في قمة المناخ التي تنعقد اليوم افتراضيًا.

وقالت الوكالة: "خادم الحرمين الشريفين يرأس وفد السعودية في قمة القادة حول المناخ اليوم".

وبعد 5 سنوات من توقيع الدول على اتفاق باريس للمناخ، تعقد الولايات المتحدة قمة القادة للمناخ، في سياسة مختلفة، ما قد يشحذ الهمم لمزيد من تعهدات خفض الانبعاثات العالمية.

ويتجه العالم نحو ارتفاع في درجة الحرارة بنحو 2.7 درجة مئوية بحلول عام 2100.

ويستهدف  اتفاق باريس، الذي تم توقيعه في 12 ديسمبر 2015، الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين، مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة.

وستكون قمة القادة للمناخ محطة رئيسية قبل انعقاد مؤتمر الدول الأطراف "COP 26"، وتهدف إلى زيادة الفرص لتحقيق نتائج عملية ملموسة في العمل المناخي العالمي خلال المؤتمر.

ويهدف الحدث إلى الدفع صوب إجراءات أكثر قوة لمنع ارتفاع متوسط درجات الحرارة بأكثر من 1.5 درجة مئوية، تنفيذا لاتفاق باريس للمناخ.
 

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