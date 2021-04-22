تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي بالدوري الممتاز

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الإنتاج الحربي، في المباراة المقرر لها اليوم الخميس، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.



واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، بشكل كبير على تشكيل فريقه لمباراة الإنتاج الحربي والمؤجلة عن الجولة الـ16 من الدوري الممتاز.

ويًتوقع أن يدخل الزمالك المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمد عبد الغني، محمود الونش، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، إسلام جابر.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، أشرف بن شرقي، أحمد زيزو.

ويغيب عن الزمالك عدد من العناصر الأساسية في مقدمتها شيكابالا وحازم إمام وأوباما.

الغيابات تضرب قائمة الزمالك في مواجهة الإنتاج

وجاءت القائمة كالتالي : في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل في الدفاع : محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي. في الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد أشرف روقة ومحمود عبد العزيز وا إسلام جابر وأحمد زيزو وحسام أشرف وأشرف بن شرقي. في الهجوم : سيف الدين الجزيري ومروان حمدي وحميد أحداد.

ويعد أحمد جعفر هو هداف الزمالك أمام الإنتاج الحربي برصيد ثلاثة أهداف بواقع هدفين في الدوري وهدف في كأس مصر، برصيد هدفين تواجد 7 لاعبين وهم شريف أشرف وحسين ياسر المحمدي ومحمود عبد المنعم وأحمد سمير وأوباما وأحمد علي ومحمود علاء.

ويتصدر الفريق جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٣٣ نقطة، وذلك بعدما خاض ١٥ مباراة، فاز في ١٠ مواجهات وتعادل في ٣ مباريات وخسر في مواجهتين، حيث سجل ٢٤ هدفا وتلقت شباكه ٨ أهداف.

وخاض الزمالك 20 مباراة ضد الإنتاج الحربي، بواقع 17 مباراة ببطولة الدوري و3 مباريات ببطولة كأس مصر.

الفريق استطاع الفوز على الإنتاج الحربي في 10 مباريات سابقة وتعادل الفريقان في 5 مواجهات، وخسر مباراتين، وأحرز الفريق 25 هدفا في شباك الفريق الحربي، واستقبلت شباكه 14 هدفا، بينما فاز في كل مباريات الكأس وأحرز 8 أهداف وتلقت شباكه هدفا واحدا.