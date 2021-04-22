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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد طريق المناشي الخطاطبة.. ويوجه بسرعة تنفيذ الأعمال

جولة نائب محافظ الجيزة
جولة نائب محافظ الجيزة

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ويرافقه محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، ومسؤلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي و الهيئة العامة للطرق والكباري ومديرية الطرق بالمحافظة، الأعمال الجاري تنفيذها بطريق المناشي الخطاطبة بنطاق مركز ومدينة منشأه القناطر لمتابعه حاله النظافه والإشغالات،مشددا علي رئيس المدينة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والقمامة والإشغالات أولا بأول.

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كما تابع نائب المحافظ خلال جولته علي طريق المناشي الخطاطبة الموقف التنفيذي لمشروع خطوط المياه الخارجة من محطة مياة الشرب بمدينة منشأة القناطر .

ووجه نائب المحافظ لمسؤلي الشركة المنفذه للأعمال بالألتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعه الأنتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها في الموعد المحدد لتحقيق الأستفاده منها للمواطنين 
وسرعه وضع طبقة أسفلتية لأعاده الشئ الي أصله بالمناطق المنتهي بها أعمال مد خطوط المياه وفقا للجدول الزمني المحدد في هذا الشأن وللتيسير أمام حركه السيارات علي الطريق

 

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نائب محافظ الجيزة مدينة منشأة القناطر مديرية الطرق الجيزة طريق المناشي الخطاطبة

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