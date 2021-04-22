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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يتعهد بمضاعفة التمويل لمواجهة تغير المناخ في هذا الموعد

جو بايدن
جو بايدن

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستضاعف من تمويلها لمواجهة تغير المناخ والدول النامية اعتبارًا من عام 2024.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الخميس، بقمة المناخ الافتراضية التي ينظمها، بمشاركة 40 من قادة العالم، في "يوم الأرض".

وقال الرئيس جو بايدن، خلال القمة الافتراضية، إن اقترح استثمارات كبيرة في البنى التحتية للاستفادة من الطاقة النظيفة، مؤكدا استعداد بلاده لمكافحة أزمة تغير المناخ.

وأضاف بايدن أنه يجب وضع حد للانبعاثات التي تؤثر على الصحة، ووعد بتقليل انبعاثات الولايات المتحدة للنصف بنهاية العقد الحالي.

وأشار إلى أنه يجب التصرف بسرعة للحد من الآثار الكبيرة لـ الانبعاثات الكربونية على صحة شعوب العالم.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تمثل أقل من 15% من الانبعاثات على مستوى العالم، مؤكدا أن قمة المناخ هي الخطوة الأولى للوصول لمستقبل آمن ومزدهر.

وأكد بايدن: "إذا فشلنا في تخفيض مستوى التلوث بالكربون سنصل إلى نقطة اللاعودة".

من جانبه، قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إن بايدن يولي اهتماما كبيرا بقضية المناخ، خاصة أن العالم يواجه تغيرات مناخية شديدة.

وأكدت أن الوضع المناخي على المناطق الساحلية يزداد سوءا، مشددة على أهمية الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تحشد مواردها في مواجهة تغير المناخ، مؤكدا ان كل الدول تعاني من التغير المناخي.

جو بايدن بايدن تغير المناخ قمة المناخ الافتراضية الانبعاثات الكربونية

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