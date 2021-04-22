قبل العيد.. أسعار المواد الخام لـ الكحك والبسكويت.. فيديو

كحك العيد .. رمضان شهر الخيرات، ومشهور بالعديد من العادات والتقاليد المصرية، ومن أشهرها إعداد البسكويت وكحك العيد في المنازل.

رصدت عدسة موقع "صدى البلد "أسعار المواد الخام لتصنيع كحك العيد والبسكوت وغيرهم من المخبوزات في البيوت المصرية مع انتهاء العشر الأوائل من شهر رمضان والإنتهاء من شراء الياميش الرمضاني.

وفي أحد أسواق شبرا الخيمة بمحافظه القليوبية تجولت عدسة صدى البلد للتعرف على أسعار المواد الخام اللازمة لتصنيع كحك العيد في المنزل، حيث قال خالد محمد بائع في أحد المحلات إن سعر كلو الدقيق 7.30 للسايب والدقيق المغلف بـ8.50 جنيه.

أسعار الفانيليا والبيكنج بودر كما هي فيبلغ سعر الكيس 0.50 قرشاً وسعر رائحة الكحك جنيهان للعلبة الواحدة، وسعر كيلو السكر 8 جنيهات للكيلو.

سعر الملبن 20 جنيها للكيلو، والعجوة 8.50 جنيهات للكيلو.