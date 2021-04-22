شادي محمد: مررت بأزمات مالية ولا أستسلم بسهولة .. فيديو

قال شادي محمد لاعب الأهلي الأسبق إن خسارتي في البورصة كانت كبيرة ولكنها لم تكن الوحيدة ولكنني واجهت 3 مشاكل مادية كبيرة إلا أنني لا أستسلم بسهولة.

وأضاف محمد خلال لقاء له ببرنامج لحظات جريئة عبر فضائية القاهرة والناس أنني وضعت 100 ألف جنيه في البورصة وبعد أسبوع وصل إلى 250 حتى وصلت بعد ذلك 750 ألف جنيه.

وتابع لاعب الأهلي الأسبق أنني دخلت البورصة دون أي خبرات مؤكدا أن الإنهيار الإقتصادي الذي حدث في عام 2008 أثر بشكل كبيروخسر.

وأشار شادي محمد إلى إن اختياره لانتخابات رئاسة النادى الأهلى تعد وجهة نظره الشخصية، مضيفا أنه يكن كل الاحترام والتقدير للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وتربطهما علاقة قوية منذ 17 سنة معقبا: "كنا بنضحك مع بعض ضحك هيستيرى".