صلاح Vs راموس.. 5 نجوم ينتظرهم العالم في أولمبياد طوكيو

أجريت قرعة أولمبياد طوكيو 2021، أمس، الأربعاء، حيث أسفرت عن وقوع منتخب مصر في مجموعة نارية، تضم كلا من الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.



وجاءت نتيجة قرعة أولمبياد طوكيو كالتالي:

المجموعة الأولى: اليابان - جنوب أفريقيا - المكسيك - فرنسا.

المجموعة الثانية: نيوزيلندا - كوريا الجنوبية - هندوراس - رومانيا.

المجموعة الثالثة: مصر - إسبانيا - الأرجنتين - أستراليا.

المجموعة الرابعة: البرازيل - ألمانيا - كوت ديفوار - السعودية.

ويحق لكل منتخب الاستعانة بثلاثة لاعبين كبار، خلال أولمبياد طوكيو.

ويستعرض “ صدى البلد” أبرز النجوم المرشحين للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021:

1- محمد صلاح:

تقدمت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، الفترة الماضية، بطلب إلى نادي ليفربول، للموافقة على مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد.

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أعلن عن رغبته في ضم محمد صلاح إلى قائمة المنتخب المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

وقال مات ماكمان المتحدث الرسمي باسم نادس ليفربول في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”: حتى الآن لم نحسم قرار مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو".

2- سيرجيو راموس:

قد تشهد أولمبياد طوكيو مواجهة جديدة بين سرجيو راموس ومحمد صلاح.

وذكرت صحيفة “ ماركا” الإسبانية، أن سيرجيو راموس، يرغب في المشاركة مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو.

3- ليونيل ميسي:

وفقا لعدد من التقارير الصحفية ، فإن ليونيل ميسي قد يشارك مع منتخب الأرجنتين في أولمبياد طوكيو.

ولم يحسم فرناندو باتيستا المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، حيث قال في تصريحات إذاعية، اليوم، الخميس:" "لم أحدد بعد الثلاثة الكبار الذين سيشاركون معنا في أولمبياد طوكيو".

وأضاف مدرب الأرجنتين الأولمبي: "الأمر يعتمد على بطولة كوبا أمريكا، هناك تنسيق بيني وبين سكالوني المدير الفني للمنتخب الأول".

وواصل: “علينا انتظار تحديد اللاعبين الذين سينضمون إلى المنتخب الأول للمشاركة في كوبا أمريكا، لتحديد الثلاثة الكبار الذين سينضمون إلينا في الأولمبياد، ربما يرغب البعض منهم في المشاركة معنا”.

4- نيمار:

أكد أندريه جاردين المدير الفني لمنتخب البرازيل الأولمبي عن رغبته في مشاركة نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي،مع منتخب السيليساو في أولمبياد طوكيو.

مشاركة نيمارمع منتخب البرازيل الأولمبي محل شك، بسبب بطولة كوبا أمريكا.

5- توني كروس:

وضع ستيفان كونتز المدير الفني لمنتخب ألمانيا الأولمبي توني كروس ضمن قائمة الماكينات المبدئية التي ستخوض أولمبياد طوكيو.