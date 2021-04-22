حريق بالسفارة الفرنسية في إفريقيا الوسطى.. والسفير: "لا إصابات.. وهناك أضرار كبيرة"

نشب حريق في أحد الأجزاء الهامة بمنبى السفارة الفرنسية في جمهورية إفريقيا الوسطى .

وأكد السفير الفرنسي جان مارك جروسجوران في تصريح أوردته إذاعة (مونت كارلو) الدولية مساء اليوم الخميس أنه لا يوجد مصابون جراء الحريق، إلا أنه أشار إلى وجود أضرار كبيرة .

وأوضح السفير الفرنسي أن سبب الحريق لا يزال مجهولا.

بدورها أشارت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مسؤولين في السفارة إلى أن الحريق اندلع في غرفة تقنية ورجحوا أن يكون سببه ماس كهربائي.

وتوجه رئيس إفريقيا الوسطى فوستين آرشانج تواديرا وعدد من الوزراء إلى السفارة للتعبير عن تضامنهم.