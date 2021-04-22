البنك المركزي يشدد على البنوك عدم التمييز بين العملاء وتوفير آلية سريعة للتعامل مع الشكاوى

شدد البنك المركزي المصري على البنوك العاملة بالسوق المصرية عدم التمييز بين العملاء وتوفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع الشكاوى.

وقال البنك المركزي - في خطاب أرسله للبنوك اليوم /الخميس/ - إن ذلك يأتي في ضوء تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك الصادرة بتاريخ 19 فبراير 2019، والتي وضعت إطارًا واضحا يحدد كيفية تعامل القطاع المصرفي مع عملائه، بما يضمن حصولهم على حقوقهم من خلال تطبيق مبادئ العدالة والشفافية والحفاظ علي سرية البيانات، خاصة أن التعليمات تضمنت ضرورة التعامل مع العملاء بمبدأ العدل والإنصاف.

وحذر البنك المركزي من التمييز بين العملاء على أساس النوع الاجتماعي أو المؤهل التعليمي أو الدرجة الوظيفية أو أي من أشكال التمييز الأخرى.

وذكر البنك المركزي أنه بالإشارة إلى تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك وما تضمنته من ضرورة إرساء السياسات والإجراءات الداخلية اللازمة في شأن تطبيق حماية حقوق العملاء، أود التأكيد على ضرورة الالتزام التام بأن تتضمن تلك السياسات والإجراءات تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع المعاملات المصرفية بما فيها القروض والتسهيلات الائتمانية.

وأوضح أن تلك الإجراءات تتضمن - أيضا - توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء دون تمييز على أن يتم ذلك بشكل عادل وبشفافية وفعالية.