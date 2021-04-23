مصرع ربة منزل تناولت قرصا كيماويا عن طريق الخطأ بمنية النصر

لقيت ربة منزل مصرعها إثر تناولها قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال " حبة الغلة السامة" عن طريق الخطأ ، بمنية النصر بمحافظة الدقهلية .



وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزي بوصول "بديعة م. م. ال " ٥٨ عاما ، ربة منزل ، ومقيمة بندر منية النصر ( جثة هامدة - إدعاء تناول مادة سامة ).



و بانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال كريمة المتوفاة "أمل .م. م. م " ۳۷ عاما ،ممرضة ، ومقيمة بذات العنوان قررت بشعور والدتها بآلام بالبطن فقامت بتناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال " عن طريق الخطأ " مما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها ، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك .



و ورد تقرير مفتش الصحة للمتوفاة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول حبة غلة ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/١٤٩٢ إدارى مركز منية النصر ، وجاري العرض علي النيابة العامة

https://www.elbalad.news/4787984