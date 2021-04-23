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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: نراقب الأوضاع بعد استهداف مطار بغداد الدولي

البنتاجون
البنتاجون

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، في تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية، إن (البنتاجون) يراقب الأوضاع عقب استهداف مطار بغداد الدولي، قبل ساعات.


يأتي هذا في وقت أفادت فيه مصادر أمنية عراقية بأن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت في محيط مطار بغداد الدولي من الجهة الجنوبية. 


وبينت المصادر أن أحد الصواريخ سقط بالقرب من قاعدة (فكتوريا) العسكرية الأمريكية. ولم تشر المصادر إلى وقوع إصابات أو حصول أضرار مادية، مؤكدة أن الصواريخ انطلقت من حي الفرات بمحيط المطار.


ولم تتبن أي جهة بعد هذا الهجوم، لكن غالبا ما تنسب واشنطن الهجمات المماثلة التي تستهدف قواتها أو مقراتها الدبلوماسية لمجموعات مسلحة عراقية موالية لإيران.
 

واشنطن بغداد البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية مطار بغداد

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