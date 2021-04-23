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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبرز اهتمامات صحف الكويت الصادرة اليوم

تونس تؤكد تضامنها مع مصر في أزمة سد النهضة.. والملك سلمان يؤكد التزام السعودية بمكافحة التغير المناخي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

مصر تسجل 872 إصابة و48 وفاة بفيروس كورونا
بتوجيه من العاهل الأردني.. الإفراج عن متهمين بـ"قضية الفتنة"
هجوم صاروخي على قاعدة فكتوريا قرب مطار بغداد
الجنرال ماكنزي: إيران تريد نشر نفوذها بأفغانستان لضرب المصالح الأمريكية
واشنطن: نتابع عن كثب الوضع على حدود أوكرانيا بعد إعلان روسيا سحب قواتها

 

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 872 إصابة و48 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقارنة بالأربعاء، حيث أعلن عن 861 إصابة و46 وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 219774 منها 165348 تم شفاؤها، و12914 حالة وفاة.

وذكرت "الأنباء" أن الرئيس التونسي، قيس سعيد أكد خلال استقباله، وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن دعم بلاده لمصر من أجل التوصل إلى حل تفاوضي وعادل لملف سد النهضة، بما يحفظ الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل.

على الصعيد الإقليمي والعربي، نقلت "الراي" عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، قوله إن السعودية ملتزمة بالتعاون لمكافحة التغير المناخي، من أجل إيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف الملك سلمان، في كلمة موجهة إلى قمة المناخ العالمية التي عقدتها واشنطن، أن ظاهرة التغير المناخي التي تهدد الحياة على كوكب الأرض، لا تقف عند حدود وطنية، مؤكدا أن الغاية هي التنمية المستدامة التي يتطلب تحقيقها منهجيةً شاملةً تراعي مختلف ظروف التنمية حول العالم.

وقالت "القبس" إن نيابة أمن الدولة الأردنية، أمرت بتوجيه من الملك عبد الله الثاني، بالإفراج عن 16 متهما في "قضية الفتنة"، مشيرةً إلى أنه  فيما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، "فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما، ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".

وذكرت "الجريدة" أن 3 صواريخ استهدفت قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الأمريكية قرب مطار بغداد، مشيرةً إلى أن المعلومات الأولية تفيد بعدم وقوع إصابات جراء الهجوم، فيما نفذت طائرات أمريكية تحليقاً مكثفاً فوق مطار بغداد"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ونقلت "ألوطن" عن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي قوله إن "إيران تريد نشر نفوذها في أفغانستان لضرب المصالح الأمريكية"، معربًا عن قلقه إزاء قدرة قوات الأمن الأفغانية على الاحتفاظ بسيطرتها على الأراضي هناك بعد انسحاب جميع القوات الأجنبية من البلاد في الأشهر المقبلة.

وتابع قائلا خلال جلسة في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ "ما يقلقني هو قدرة الجيش الأفغاني على الاحتفاظ بسيطرته على الأرض التي يسيطر عليها حاليا دون دعم اعتاد عليه لسنوات عديدة".

دوليًا، ذكرت "الأنباء" أن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن الولايات المتحدة ستواصل "متابعتها عن كثب" للوضع على الحدود الروسية الأوكرانية، في أعقاب إعلان روسيا عن عودة قواتها إلى مواقعها بعد مناورات أجرتها هناك.

 

سد النهضة مصر الكويت السعودية الأردن قضية الفتنة ايران كورونا روسيا بغداد

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