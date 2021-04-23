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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 10.. شبح المخابرات العامة المصرية يظهر

مسلسل هجمة مرتدة
مسلسل هجمة مرتدة

حالة كبيرة من الجدل أثارتها الحلقة العاشرة لمسلسل هجمة مرتدة، للفنانين كريم عبد العزيز، وهند صبري، وذلك بعد ظهور شخصية ضابط المخابرات المصرية المحنك في هذه الحلقة، وفراسته وقدرته على المراوغة وخداع العدو، لدرجة جعلت إسرائيل تطلق عليه لقب «الشبح».

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مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 10.. أحمد عز يستعد للعملية القادمة مع المخابرات

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مؤامرات القنوات المعادية تظهر بالحلقة التاسعة لمسلسل هجمة مرتدة

 
شخصية فاروق السوهاجي (أحمد فؤاد سليم) التي ظهرت في الحلقة العاشرة، أبهرت المتابعين والمشاهدين، وجعلتهم يتساءلون حول رجل المخابرات الخارق والمحنك، الذي استطاع أن يخدع العدو الصهيوني، وبراعة الحوار المستخدم في المسلسل عبر عن سمات هذه الشخصية، وشوق الجمهور لها.

في بداية المشهد، ذهب الضابط رفعت (هشام سليم) إلى الضابط المتقاعد ‏فاروق السوهاجي، ليطلب منه تدريب سيف، فرد «السوهاجي» قائلا: 'أنا واحد مات يا رفعت واتحط  على قبره شاهد"، ووصفه الضابط رفعت لمساعده قائلا: «اللواء فاروق السوهاجي الجماعة ف اسرائيل كانوا مسميينه الشبح ومن كتر يأسهم منه بقى كل أملهم انهم يعرفوا هو ميت ولا حي؟». 

 

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

تعرض قناة dmc الفضائية، حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرًا، والثانية عشر ظهرا، والرابعة والنصف عصرًا.

وتعرض قناة أبو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشرة ظهرا، والعاشرة مساء، بالإضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في تمام الخامسة فجرًا، والواحدة ظهرًا، كما تعرضه قناة  art حكايات 2، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.

 

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

ويشارك فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

 

ملخص أحداث مسلسل هجمة مرتدة

المسلسل مأخوذ من ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.

هجمة مرتدة مسلسل هجمة مرتدة شبح المخابرات المصرية المخابرات العامة المصرية الفنانة هند صبري احمد عز

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مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 10.. شبح المخابرات العامة المصرية يظهر

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