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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط صاروخ سوري في منطقة النقب.. الجيش الإسرائيلي يعلن نتائج التحقيقات الأولية للحادث

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يعلن نتائج التحقيقات الأولية للحادث

أفادت القنا ة 12 العبرية اليوم الجمعة،بأن الجيش الإسرائيلي أعلن نتائج التحقيق الأولية في حادث إطلاق صاروخ من سوريا علي إسرائيل قرب مفاعل ديمونة النووي.

وكشف التحقيق الأولي للجيش الإسرائيلي أن تل ابيب فشلت في إسقاط الصاروخ السوري لأن منظومة الدفاع الجوي لم تتوفر عندها المضادات اللازمة لإسقاط هذا النوع من الصواريخ.

وتابعت القناة إن منظومة الدفاع الجوي بالجيش الإسرائيلي استخدمت مضادات غير ملائمة لهذا النوع من الصواريخ بعدما تبين لها عدم توفر المضادات الملائمة،

وأكدت القناة أن فشل إسقاط الصاروخ ليس بسبب خطأ، لكن بسبب محاولة تائه لإسقاط صاروخ بمساعدة وسيلة غير ملائمة لذلك".

وسقط صاروخ أرض - جو أطلق من سوريا، بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، قرب ديمونا وسط النقب، بحسب ما ذكر بيان عن الجيش الإسرائيلي.

وأطلق الصاروخ، وهو من طراز sa5، من منطقة الجولان بعد هجوم جوي إسرائيلي في دمشق، باتجاه الطائرات الإسرائيليّة.

وقال المراسل العسكري لموقع "معاريف"، طال ليف رام، إن التقديرات هي أن الهدف لم يكن قصف ديمونا أو النقب.

وردّ الجيش الإسرائيلي بقصف البطارية التي أطلق منها الصاروخ، بحسب ما أعلن في بيان.

إسرائيل سوريا الصاروخ ديمونة الجيش الإسرائيلي

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