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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة الدليل: الإخوان يجيدون استغلال الفوضى لتحقيق أهدافهم

أسامة الدليل
أسامة الدليل
محمد كمال

قال الكاتب الصحفي أسامة الدليل إن التطورات المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات المرتبطة بها تفرض على الدول إعادة النظر في حساباتها، ووضع مصالح مصر والعالم العربي في الاعتبار عند التعامل مع هذه الكيانات.

علاقات مصر وتركيا تتقدم رغم الخلافات بشأن ليبيا

وأضاف الدليل، خلال لقاء حواري على قناة «الحياة»، أن بعض التنظيمات قد تراهن على استعادة علاقاتها القديمة مع جهات سياسية في الولايات المتحدة، متسائلًا عن إمكانية اعتماد الحزب الديمقراطي الأمريكي عليها مجددًا، قائلًا: «فهل من الممكن أن يراهن عليهم الديمقراطيين؟ ده السؤال اللي هننتظره الأيام القليلة المقبلة».

وتابع أن الإجابة التي يراها مطروحة تتمثل في ضرورة مراعاة المصالح المصرية والعربية، مضيفًا: «الكل الآن لازم يضع مصالحه مع مصر والعالم العربي في الميزان».

وأشار الدليل إلى أن العلاقات المصرية مع بعض الدول التي سبق أن احتضنت عناصر من هذه التنظيمات شهدت تطورًا إيجابيًا، مستشهدًا بالعلاقات مع تركيا، قائلًا: «النهارده علاقتنا بتركيا من أفضل ما يكون وبتتقدم».

وأوضح أن استمرار هذا التحسن لا يعني غياب الخلافات بين الدولتين، لافتًا إلى وجود مشكلات تتعلق بترسيم الحدود البحرية والاتفاق الذي جرى بين تركيا وليبيا، لكنه أكد أن هذه المسائل لا تزال تخضع للتفاهم الدبلوماسي والقانوني.

وفي سياق آخر، تطرق الدليل إلى احتمالات حدوث هدوء نسبي في المنطقة، محذرًا من أن التنظيمات المرتبطة بالإخوان تجيد استغلال حالات الفوضى والاضطرابات لتحقيق أهدافها.

وقال: «بالضبط، انتهازيين للغاية، وعلى فكرة قصير النظر، ما عندهمش حد بعيد النظر أبدًا»، مضيفًا أن هذه التنظيمات لم تدرك طبيعة استخدامها من جانب القوى التي تتعامل معها، قائلًا: «لم يلتفتوا حتى هذه اللحظة إن هم مش أكثر من منديل كلينكس تتمسح به العرق».

مصر وتركيا العلاقات الدولية الإخوان المسلمين المنطقة العربية

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