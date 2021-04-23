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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجريدة الرسمية تنشر أسعار البنزين الجديدة.. تعرف على قيمة الزيادة

محطات بنزين
محطات بنزين

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 94 تابع (ب) الصادر اليوم قرار وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 705 لسنة 2021 الخاص بتحديد أسعار البنزين والسولار الجديدة “المواد البترولية” خلال الفترة من أبريل حتى يونيو 2021.

قائمة أسعار البنزين الجديدة 


وجاءت الأسعار كالتالى :
 

أسعار البنزين 80 الجديدة: 

يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 650 قرشا.

أسعار البنزين 92 الجديدة: 

يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 اوكتين تسليم المستهلك بسعر 775 قرشا شامل الضريبة والقيمة المضافة. 

أسعار بنزين 95 الجديدة: 

يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 اوكتين تسليم المستهلك بسعر 875 قرشا شامل الضريبة والقيمة المضافة.
ونص قرار وزارة البترول على العمل بالأسعار الجديدة اعتبارا من الساعة 10 صباح الجمعة. 

أسعار البنزين

وفي سياق متصل، كشف وزير البترول المهندس طارق الملا عن حزمة من مشروعات التكرير الكبرى التى ينفذها قطاع البترول للوصول للاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار خلال 2023، وهي:

المشروعات البترولية

1- مشروع توسعات مصفاة شركة ميدور بالإسكندرية بتكلفة 3ر2 مليار دولار، والذى يهدف إلى زيادة القدرة التكريرية الحالية للمصفاة بنسبة ٦٠٪

2- مشروع وحدة إنتاج البنزين  بشركة أنربك بالإسكندرية.

3- مجمع إنتاج البنزين والسولار بمصفاة المصرية للتكرير بمسطرد، الذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحهما العام الماضى

4-  مجمع إنتاج البنزين عالى الاوكتان بمصفاة أسيوط لتكرير البترول وبدء مراحل التشغيل التجريبي بنهاية عام ٢٠٢٠ إيذانًا للتشغيل النهائى خلال الفترة القليلة القادمة

5- مجمع إنتاج السولار الجارى انشاؤه لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك). 

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وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات يتم تنفيذها باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية لإنتاج منتجات بترولية بالمواصفات العالمية، وتشارك فيها بتصميم وتنفيذ الأعمال الشركات الوطنية إنبى وبتروجت اللتان تبوأتا مكانة كبيرة فى تنفيذ المشروعات الكبرى وأمامهما فرص واعدة فى السوق العالمية ومنافسة كبريات الشركات فى هذه المجالات.

وأضاف الملا، أنه تم وضع خطط عاجلة للإسراع في تنفيذ هذه  المشروعات وتعويض فترات التأخير فى توريد بعض المعدات والخامات من الخارج خلال العام الماضى نتيجة جائحة كورونا التى اجتاحت دول العالم.

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