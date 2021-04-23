وكالة الأدوية الأوروبية: الآثار الجانبية للقاح أسترازينيكا نادرة

أكدت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن منافع لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا تفوق أي مخاطر.

وقالت الوكالة إنها خلصت إلى أن الأعراض الجانبية الخطيرة من جلطات الدم النادرة تحدث على الأرجح لواحد من كل مئة ألف شخص يتلقون التطعيم، وفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء.

وأشارت الوكالة إلى أنه لا توجد بيانات كافية عن لقاح أسترازينيكا من أوروبا لتحديد إن كانت مخاطر تجلط الدم مع انخفاض الصفائح الدموية ستختلف مع كل جرعة من اللقاح، أو لتوضيح السياق حول فوائده ومخاطره فيما يتعلق بجنس المتلقي.

وخلصت دراسة بريطانية إلى أن احتمالات الإصابة بفيروس كورونا تراجعت بشكل حاد بعد تلقي الجرعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا" أو "فايزر".

كما أثبت اللقاحان فعالية مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 75 عاما، والذين يعانون من مشكلات صحية غير ظاهرة، مقارنة بالآخرين.