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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيفية التعامل مع ارتفاع درجة الحرارة

أسباب ارتفاع حرارة السيارة عند تشغيل التكييف .. وكيفية حل المشكلة

ارتفاع حرارة السيارة
ارتفاع حرارة السيارة عند تشغيل التكييبف

يتعرض قائدي السيارات لمواقف صعبة أثناء يومهم خصوصا في الصيف ، و تشتد هذه المشاكل سوء بسبب الصيام و ارتفاع درجة الحرارة .  

وأبرز تلك المواقف هي ارتفاع درجة حرارة السيارة، ويلجأ البعض لتشغيل المكيف بغرض خفض درجة حرارة محرك السيارة وقد يحدث العكس في بعض الأحيان.

 وفي هذا السياق سنعرض عليكم أسباب حدوث هذه المشكلة وكيفية التعامل معها للحفاظ علي محرك السيارة لأطول فترة ممكنه و الحصول علي افضل أداء ممكن .

 

حل ارتفاع حرارة السيارة عند تشغيل التكييف : 

1- زود الماء الموجود في دائرة التبريد

2- افحص مروحة مكيف السيارة

3-تجنب خفض كمية الماء في منظومة تبريد السيارة

 

كيف التعامل مع ارتفاع حرارة السيارة عند تشغيل المكيف :

1- يجب عليك أن تقوم بركن السيارة في مكان مناسب على جانب الطريق.

2-أوقف المحرك على الفور مدة لا تقل عن 30 دقيقة حتى يبرد وبعدها تقوم بإعادة تشغيله وتزويد السيارة بالماء.

3- تجنب فتح الريداتير والمحرك ساخنا لأنه يعرضك للإصابة بالحروق نتيجة الماء الساخن المتدفق خارج الريداتير.


4- القي نظرة على السيور الخاصة بالمحرك لأنه غالبا تم قطع السير الخاص بطرمبة المياه.

5- أن وجدت السير مقطوعا يجب عليك استبداله على الفور قبل إعادة تشغيل السيارة لتجنب ارتفاع درجة حرارة المحرك مرة أخرى.

6- تأكد من مستوى الماء داخل الإربة الخاصة بالمياه أو داخل الريداتير.

7- افحص الريداتير لأنه ممكن أن يكون مثقوبا وبه تسريب.

 

مشكلة ارتفاع الحرارة عند وقوف السيارة:

1- صغر حجم مروحة التبريد يؤدي إلى ارتفاع حرارة محرك السيارة لعدم قدرتها على إخراج الهواء الكافي للتبريد.

2- أي عطل داخل طرمبة المياه يؤدي لارتفاع حرارة محرك السيارة، لأن أي قصور في تقليب المياه داخل المحرك يعيق حركة التبريد.

3- عدم تغيير سائل التبريد داخل الردياتير يؤدي إلى ارتفاع حرارة محرك السيارة مع مراعاة تسليكه جيدا وتنظيفه من الداخل.

4- تسريب المياه من الريدياتير يؤدي إلى ارتفاع حرارة محرك السيارة، لذلك يجب فحصه جيدا.


 

 

 

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