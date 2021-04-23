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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مع بطارية تدوم 11 يوما.. جارمن تطرح الجيل الجديد من ساعاتها الذكية Venu 2 و Venu 2S.. فيديو وصور

ساعات Venu 2 و Venu
ساعات Venu 2 و Venu 2S الذكية

أعلنت شركة جارمن Garmin، عن الجيل الثاني من سلسلة ساعاتها Venu الذكية، والتي تضم طرازين هما Venu 2 و Venu 2S، ويأتي النموذجان الموجهان للياقة البدنية مدعومان بمجموعة كبيرة من الميزات الصحية من بينها ميزتي لتتبع النوم إلى جانب أوات قياس الحركة والنبض والتنفس.

 

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تأتي ساعات جارمن الذكية، لأول مرة بشاشة من نوع AMOLED، وتحتوي الطرازات الجديدة على حجمين، النموذج الأول منها يدعى Venu 2، يضم إطار ساعة بقياس 45 ميليمتر وحزام 22 ميليمتر، ويحتوي على شاشة بقياس 1.3 بوصة ، وبدقة دقة 416 × 416 بكسل.

ساعاتي Venu 2 و Venu 2S

وأما الطراز الثاني يسمى Venu 2S، يتميز بإطار قياس 40 ميليمتر وحزام 18 ميليمتر، مع شاشة بقياس 1.1 بوصة، وبدقة 360 × 360 بكسل، ويمتاز كلا الطرازين بوضع التشغيل الدائم الاختياري.

 

Venu 2 و Venu 2S


وصممت جارمن Garmin، شاشات الجيل الثاني من سلسلة ساعاتها Venu الذكية، مع طبقة حماية بزجاج من نوع Gorilla Glass 3، إلى جانب تصميم الإطار المحيط بالزجاج من الفولاذ المقاوم للصدأ وجسم الساعة مصنوع من البوليمر المقوى بالألياف.

 

مميزات ساعات جارمن الذكية الجديدة

وتمتاز ساعات Venu، بميزة مقاومة الماء من معيار 5 ATM، كما يمتاز هذا الجيل من ساعات جارمن الذكية،بعمر بطارية طويل، حيث يمكن أن يستمر طراز Venu 2، حتى 11 يومًا في وضع الساعة الذكية، أو 8 ساعات في وضع GPS + الموسيقى، بينما يدوم عمر بطارية إصدار  Venu 2S الأصغر، إلى ما يصل 5 أيام و 7 ساعات في الشحنة الواحدة.

Garmin unveils Venu 2 smartwatch in two sizes with double the battery life
ساعات Venu الذكية

وتقدم ساعات Venu الذكية، بعض ميزات الإصدارات السابقة، مثل تتبع معدل ضربات القلب ومعدل التنفس على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومراقبة تشبع الدم بالأكسجين، وتتبع الإجهاد، بالإضافة إلى الترطيب وميزات صحة المرأة على مدار اليوم، كما تقدم إشعارات ذكية ومدفوعات دون تلامس وقوائم تشغيل موسيقى من سبوتيفاي.


ويتوفر طرازي Garmin Venu 2 و Venu 2S، بألوان متعددة، بما في ذلك الأزرق والأسود والذهبي الفاتح والذهبي الوردي والفضي، وهما متاحان للشراء عبر موقع جارمن الرسمى على الإنترنت، مقابل سعر 400 يورو (أي ما يعادل 7 آلاف و500 جنيه مصري).

جارمن Venu 2 Venu 2S ساعة Garmin الذكية

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