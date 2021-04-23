مصرع شاب في حادث تصادم ببني عبيد بالشرقية

لقي شاب مصرعه اليوم الجمعة، في حادث تصادم تروسيكل كان يستقله مع سيارة ببنى عبيد بمحافظة الدقهلية.



وكان إخطارا، قد ورد لمديرية امن الدقهلية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة بنى عبيد من مستشفى بنى عبيد بوصول المدعو " علاء السيد زيادة ١٦ عاما " ومقيم بنى عبيد ( جثة هامدة - إدعاء حادث طريق ).



وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص تبين انه اثناء استقلال المتوفى واخر

تروسيكل اصطدموا بسيارة مما ادى الى وفاته ونجاة مرافقه.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه وجارى استكمال الفحص للعرض على النيابة العامة.