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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد رفض اتحاد الكرة .. تعرف على موعد مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز

لقاء سابق بين الاتحاد
لقاء سابق بين الاتحاد السكندري وبيراميدز

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري نظيره بيراميدز غدا “ السبت”، في تمام الساعة التاسعة ونصف ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز بإستاد الإسكندرية .

وأرسل بيراميدز خطابا لاتحاد الكرة يطلب فيه تأجيل المباراة مراعاة لظروف الفريق الذي عاد من رحلة خارجية لزامبيا وخوض مباراة نكانا في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحرصا على اللاعبين من الإجهاد الشديد بسبب السفر وطول الرحلة وخوض مباراتين متلاحقتين في الكونفدرالية والدوري خلال ٤٨ ساعة فقط من العودة إلى القاهرة.

 

ورفضت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، طلب نادي بيراميدز لتأجيل مباراته أمام الاتحاد السكندري والمحدد لها غدا السبت باستاد الإسكندرية في بداية مباريات الدور الثاني من الدوري الممتاز.

 

وأكد اتحاد الكرة في رده أنه يستحيل تأجيل أي مباراة في الدوري في ظل وضع جدول مضغوط تنتهي فيه المسابقة يوم ٣٠ سبتمبر المقبل، وأي تأجيل للمباريات سيؤدي لعدم انتهاء البطولة في الموعد المحدد وسيؤثر على استمرارية المسابقة المحلية، خاصة في ظل ضغط اللقاءات لجميع الأندية للانتهاء من الدوري في الموعد المحدد.

كانت جلسة قد جمعت اتحاد الكرة مع الأندية الممثلة لمصر في بطولات أفريقيا، تم خلالها التأكيد على مراعاتها في وضع مواعيد جدول الدوري ومباريات كأس مصر، إلا أن الاتحاد وجد نفسه في أزمة بسبب ضغط المواعيد وضرورة انتهاء الموسم بنهاية شهر سبتمبر مع مواصلة بيراميدز والأهلي لمشوارهما في بطولتي الكونفدرالية ودوري الأبطال.

وبرر اتحاد الكرة رفضه طلب تأجيل مباراة الاتحاد، بأن الإصرار على استكمال الموسم الماضي الذي توقف لأكثر من ٥ أشهر بسبب فيروس كورونا تدفع جميع الأندية ثمنه حاليا، وبالأخص الأندية الكبيرة المشاركة في بطولات أفريقيا، ولابد من التحمل لإنهاء الموسم الحالي في موعده.

 

الاتحاد السكندري بيراميدز الدوري المصري اتحاد الكرة أخبار الرياضة الاسكندرية

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