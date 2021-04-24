تفاصيل اليوم الدراسي بالجامعات التكنولوجية خلال رمضان .. الالتزام بخطة التعليم "الهجين" .. طرح سبورات تفاعلية .. وتقليل ساعات المحاضرات

رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يكشف سير العملية التعليمية خلال شهر رمضان

الدلتا التكنولوجية : طرح "سبورات تفاعلية" وأكثر من طريقة في تلقي المقررات الدراسية



مع اقتراب النصف الأول من شهر رمضان المبارك ، يرصد "صدى البلد" في هذا التقرير كيفية إجراء الجامعات التكنولوجية للمقررات الدراسية ، وكيفية سير اليوم الدراسي لللطلاب، وكذلك الإمكانيات الحديثة التي تم إدخالها خلال هذه الفترة وكيفية استغلالها في العملية التعليمية .

وكشف الدكتور سيد عبد القادر ، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية عن سير العملية التعلمية بكليات الجامعة مع اقتراب النصف الأول من شهر رمضان .

وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن الجامعة ملتزمة بخطة التعليم "الهجين" منذ بداية الفصل الدراسي وحتى الان ، حيث يتم الجمع بين النظامين "الحضوري والأونلاين" في تلقي المقررات الدراسية ، ونظام حضور الطلاب بالجامعة ، من خلال تقسيم الطلاب على مجموعات وفقا لأيام مخصصة لكل مجموعة وفرقة دراسية ، مراعية للتباعد الاجتماعي بينهم ومنعا للتجمعات الطلابية .

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وأضاف "عبد القادر" إنه طوال شهر رمضان سيتم الاعتماد على المنصة الإلكترونية بالنسبة للأجزاء النظرية التي من الممكن طرحها من خلالها ، لافتا إلى أنه سيتم اسغلال فترة تواجد الطلاب بالجامعة لدراسة المقررات العملية، حيث إنها تحتاج إلى ممارسة عملية داخل المعامل والورش بمقر الجامعة.

وأشار إلى أنه سيتم تقليل ساعات الحضور ومدة المحاضرة، وبدء اليوم الدراسي من الساعة التاسعة صباحا وحتى ، الثالثة عصرا ، وتفعيل "الأونلاين" بشكل أكبر بنسبة 80% من المقررات والبرامج الدراسية التي تطرح للطلاب ، لتقليل الكثافة الطلابية لعدم حدوث أي تزاحم داخل القاعات.

وكان رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية قد أوضح إن الجامعة تتمتع ببنية تحتية قوية ، لافتا إلى أنه لا يوجد أي مشكلات تواجه الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس عند تلقي المقررات والبرامج الدراسية من خلال هذه المنصات ، حيث يوجد تفاعل كبير بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عليها .

من جانبها قالت هدير عاطف المتحدث الاعلامي باسم جامعة الدلتا التكنولوجية ، إن الجامعة قامت بإدخال "سبورات تفاعلية" بالكليات ، ليتم طرح المحاضرات والمقررات الدراسية عليها ، حيث يقوم أستاذ المادة بتسجيل هذه المحاضرات عليها وإتاحتها للطلاب ، سواء من خلال الحضور بمقر الكلية ، أو تلقي المحاضرات على المنصة الإلكترونية الخاصة بالجامعة .

وأضافت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" ، إن الجامعة تعمل على إتاحة كافة الامكانيات الحديثة ، لتسهيل العملية التعليمية على الطلاب وإتاحة أكثر من طريقة في تلقي المقررات الدراسية ، سواء من خلال المنصة الإلكترونية ، أو الحضور بالكلية وتلقيها مباشرة من جانب أعضاء هيئة التدريس ، والجوانب العملية يتم ممارستها بالجامعة داخل الورش والمعامل ، مع تقسيم الطلاب على مجموعات وفقا للأيام المقررة للحضور لكل مجموعة .

وأشارت إلى أن هناك تفاعلا وتواصلا بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس من خلال هذه المنصة ، فهي تتمتع بمرونة كبيرة في طرح المقررات والبرامج الدراسية عليها ، وإتاحتها للطلاب في أي وقت ، كما إن الطلاب مؤهلون بشكل كاف للتعامل عليها ، من خلال الدورات التدريبية التي تم تقديمها لهم في هذا الشأن ، فهناك خبرات سابقة في هذا الشأن .

وتابعت أن الجامعة تقوم بتقليل ساعات المحاضرات خلال شهر رمضان ، والعمل على تقليل الكثافة الطلابية للانتهاء من اليوم الدراسي في تمام الساعة الثالثة عصرا كحد أقصى .

وكانت المتحدث الإعلامي باسم جامعة الدلتا التكنولوجية قد أوضحت ، أن الأنشطة الطلابية عادت بالجامعة، ولكن وفقاً للضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ، لافتة إلى أنه تم تنظيم مسابقة للياقة البدنية ، كما أنه تم عمل معرض فني للطلاب، إضافة إلى العديد من دورات كرة القدم، وغيرها من الأنشطة الأخرى، ولكن وفقا للتدابير الوقائية المقررة وبأعداد محددة .