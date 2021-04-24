عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

تفاصيل اليوم الدراسي بالجامعات التكنولوجية خلال رمضان .. الالتزام بخطة التعليم "الهجين" .. طرح سبورات تفاعلية .. وتقليل ساعات المحاضرات

طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية

رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يكشف سير العملية التعليمية خلال شهر رمضان

الدلتا التكنولوجية : طرح "سبورات تفاعلية" وأكثر من طريقة في تلقي المقررات الدراسية


مع اقتراب النصف الأول من شهر رمضان المبارك ، يرصد "صدى البلد" في هذا التقرير كيفية إجراء الجامعات التكنولوجية للمقررات الدراسية ، وكيفية سير اليوم الدراسي لللطلاب، وكذلك الإمكانيات الحديثة التي تم إدخالها خلال هذه الفترة وكيفية استغلالها في العملية التعليمية .

وكشف الدكتور سيد عبد القادر ، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية عن سير العملية التعلمية بكليات الجامعة مع اقتراب النصف الأول من شهر رمضان .

وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن الجامعة ملتزمة بخطة التعليم "الهجين" منذ بداية الفصل الدراسي وحتى الان ، حيث يتم الجمع بين النظامين "الحضوري والأونلاين" في تلقي المقررات الدراسية ، ونظام حضور الطلاب بالجامعة ، من خلال تقسيم الطلاب على مجموعات وفقا لأيام مخصصة لكل مجموعة وفرقة دراسية ، مراعية للتباعد الاجتماعي بينهم ومنعا للتجمعات الطلابية .

اقرأ أيضا : 

txt

جامعة المنوفية توقع بروتوكول تعاون مع شركة دولية بهدف تسويق الخدمات التدريبية

txt

جامعة العريش تحتفل بذكرى تحرير سيناء وتكرم الشهداء

 

وأضاف "عبد القادر" إنه طوال شهر رمضان سيتم الاعتماد على المنصة الإلكترونية بالنسبة للأجزاء النظرية التي من الممكن طرحها من خلالها ، لافتا إلى أنه سيتم اسغلال فترة تواجد الطلاب بالجامعة لدراسة المقررات العملية، حيث إنها تحتاج إلى ممارسة عملية داخل المعامل والورش بمقر الجامعة.

وأشار إلى أنه سيتم تقليل ساعات الحضور ومدة المحاضرة، وبدء اليوم الدراسي من الساعة التاسعة صباحا وحتى ، الثالثة عصرا ، وتفعيل "الأونلاين" بشكل أكبر بنسبة 80% من المقررات والبرامج الدراسية التي تطرح للطلاب ، لتقليل الكثافة الطلابية لعدم حدوث أي تزاحم داخل القاعات.

وكان رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية قد أوضح إن الجامعة تتمتع ببنية تحتية قوية ، لافتا إلى أنه لا يوجد أي مشكلات تواجه الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس عند تلقي المقررات والبرامج الدراسية من خلال هذه المنصات ، حيث يوجد تفاعل كبير بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عليها .

من جانبها قالت هدير عاطف المتحدث الاعلامي باسم جامعة الدلتا التكنولوجية ، إن الجامعة قامت بإدخال "سبورات تفاعلية" بالكليات ، ليتم طرح المحاضرات والمقررات الدراسية عليها ، حيث يقوم أستاذ المادة بتسجيل هذه المحاضرات عليها وإتاحتها للطلاب ، سواء من خلال الحضور بمقر الكلية ، أو تلقي المحاضرات على المنصة الإلكترونية الخاصة بالجامعة .

وأضافت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" ، إن الجامعة تعمل على إتاحة كافة الامكانيات الحديثة ، لتسهيل العملية التعليمية على الطلاب وإتاحة أكثر من طريقة في تلقي المقررات الدراسية ، سواء من خلال المنصة الإلكترونية ، أو الحضور بالكلية وتلقيها مباشرة من جانب أعضاء هيئة التدريس ، والجوانب العملية يتم ممارستها بالجامعة داخل الورش والمعامل ، مع تقسيم الطلاب على مجموعات وفقا للأيام المقررة للحضور لكل مجموعة .

وأشارت إلى أن هناك تفاعلا وتواصلا بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس من خلال هذه المنصة ، فهي تتمتع بمرونة كبيرة في طرح المقررات والبرامج الدراسية عليها ، وإتاحتها للطلاب في أي وقت ، كما إن الطلاب مؤهلون بشكل كاف للتعامل عليها ، من خلال الدورات التدريبية التي تم تقديمها لهم في هذا الشأن ، فهناك خبرات سابقة في هذا الشأن .

وتابعت أن الجامعة تقوم بتقليل ساعات المحاضرات خلال شهر رمضان ، والعمل على تقليل الكثافة الطلابية للانتهاء من اليوم الدراسي في تمام الساعة الثالثة عصرا كحد أقصى .

وكانت المتحدث الإعلامي باسم جامعة الدلتا التكنولوجية قد أوضحت ، أن الأنشطة الطلابية عادت بالجامعة، ولكن وفقاً للضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ، لافتة إلى أنه تم تنظيم مسابقة للياقة البدنية ، كما أنه تم عمل معرض فني للطلاب، إضافة إلى العديد من دورات كرة القدم، وغيرها من الأنشطة الأخرى، ولكن وفقا للتدابير الوقائية المقررة وبأعداد محددة .

الجامعات التكنولوجية اليوم الدراسى الامكانيات الحديثة شهر رمضان جامعة بني سويف التكنولوجية جامعة الدلتا التكنولوجية

ترشيحاتنا

محافظة بنى سويف : لا زيادة في تعريفة الأجرة بعد تحريك أسعار الوقود

الجيش الإسرائيلي يقصف غزة.. وصافرات الإنذار تدوي مجددا

محمد يونس: الاختيار فخر لأي فنان.. وأحلم ببطولة قصة حياة شهيد

تعديل موعد مباراة الزمالك والسويحلي الليبي بـ بطولة أفريقيا لـ الكرة الطائرة

أسماء أبو اليزيد: أنا من فانز مكى.. و"عليا "رؤية درامية من المؤلف

بينها قطر.. السعودية تنضم إلى 4 دول لتأسيس منتدى الحياد الصفري للمنتجين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

هتشوفوا دولة تانية| الرئيس السيسي يزف بشرى سارة للمصريين.. فيديو

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

مصرع شاب طعنا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة

عاوز حقي ..عمرو أديب ينفعل على الهواء ضد محمد رمضان.. شاهد

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

وفاة عصام مبارك شقيق الرئيس الراحل حسني مبارك

الكويت.. تحرك عاجل من وزير الداخلية بإحدى المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

فيديو جراف | بدأت تتكشف.. آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: مدعي التدين ما بين رمضان وسوء النفس

د.فتحي حسين يكتب: «الاختيار 2».. ولحظات فارقة في تاريخ الوطن

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ