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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسماء أبو اليزيد: أنا من فانز مكى.. و"عليا "رؤية درامية من المؤلف

مشهد من الاختيار
مشهد من الاختيار ٢

قالت الفنانة أسماء أبو اليزيد ، إن "عليا " خطيبة الضابط يوسف الرفاعى ،الذى يجسده الفنان  " أحمد مكى " بمسلسل الاختيار2 ، حبكة درامية وليس إلا، مضيفة أن شخصية  "رشا “ زوجة الشهيد محمد مبروك رحمة الله عليه شخصية حقيقية وضعناها بالدراما، وإن لم تكن عليا موجودة بالحقيقة ولكن هناك 60 الف عليا أخرى بالحقيقة زوجة ضابط شرطة أو خطيبة ضابط عمليات خاصة الذى يواجه الخطر يوميا فى حياته الخاصة .

وأضافت أسماء أبو اليزيد ، فى تصريحات خاصه لـ صدى البلد ، أن كواليس مسلسل الاختيار 2 كانت ممتعة ولذيذة جداً ، وروحها حلوة ، وساعد ذلك بشكل كبير جدا فى صنع كيمياء بين صناع العمل ككل وخروجه بشكل مشرف .

وأشارت " أبو اليزيد " ، إلى أن الفنان أحمد مكى محترف وموهوب وإنسان جميل جداً معلقة :" أنا من متابعي أعمال مكى من قبل منشتغل سوى " ، لافته انه أول عمل يجمع بينهما وسعيدة أن  مشاهدهم وصلت للناس بشكل إيجابى  .

وتابعت أسماء أبو اليزيد ، أن مشاركتها فى فيلم الممر والاختيار2 ناتج عن وجود ورق مكتوب بشكل جيد ، قائلة :" أنا لما بيجيلى ورق حلو مقدرش أقول عليه لا " ، مؤكده :" والله لو كان فى بالجيش سيدات بتمسك سلاح وجالى دور واحدة منهم والدور حلو مش هقول لا " .

وأكدت أسماء أبو اليزيد ، أنه بغض النظر عن تصنيف الدور ، فالعمل ككل محقق نجاح من العام الماضى بشكل كبير ويقدم قضية مهمة جدا كلنا عشناها ، وأى حد يشرفه إنه يكون جزء من هذا العمل .

واستكملت أسماء أبو اليزيد ، أن ترشيحها للدور كان عن طريق دكتور بيتر ميمى مخرج العمل ، موضحة أنها استمتعت بكل المشاهد داخل المسلسل ، وحتى خارجها لان كواليس العمل نفسه جميلة.

ويعرض مسلسل الاختيار2 على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى.


مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

أسماء أبو اليزيد الاختيار احمد مكي بيتر ميمي

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