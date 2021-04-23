لتطوير العلاقات الثنائية| السفير المصري في بوجمبورا يلتقي وزير الدفاع البوروندي

التقى السفير ياسر العطوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى بوروندي، بوزير الدفاع البوروندي Alain Tribert MUTABAZI حيث جرى خلال اللقاء استعراض سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها وفي ظل الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية البوروندية حالياً في إطار الزيارة الناجحة للرئيس البوروندي "إيفارست ندايشيميي" لمصر الشهر الماضي ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي واتفاق الرئيسين على أهمية دعم وتعزيز علاقات البلدين.



أكد وزير الدفاع البوروندي خلال اللقاء على اعتزاز الجانب البوروندي الكبير بالدور المصري الرائد والمؤثر على الساحة الأفريقية، مشيداً بحرص مصر على مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم والعون للدول والشعوب الأفريقية، وهو ما يعبر بوضوح عن اعتزاز مصر بانتمائها الأفريقي الأصيل وحرصها على استمرار تطوير العلاقات الوثيقة مع كافة الدول الأفريقية وتحقيق طموحات وآمال شعوب القارة في الرخاء والتقدم والاستقرار في مواجهة التحديات المختلفة التي يواجها عالم اليوم، وفي مقدمتها التحديات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا.



من جانبه، نوه السفير المصري خلال اللقاء بالوتيرة المتزايدة في خطوات دعم وتنمية العلاقات المصرية البوروندية، مؤكداً على حرص كافة الجهات والمؤسسات المصرية الرسمية على سرعة تنفيذ كافة تكليفات وتوجيهات رئيس الجمهورية لتطوير العلاقات مع بوروندي بما يحقق آمال وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.