عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يوزع مواد غذائية على الأسر الأكثر إحتياجاً بالمحروسة.. اليوم

صدى البلد

يشهد اليوم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عملية توزيع مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً والمرأة المعيلة بمساكن المحروسة بحي السلام ثان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة استقبل الأسبوع الماضي القافلة الغذائية المقدمة ضمن حملة "أبواب الخير" من صندوق تحيا مصر والمكونة من 8 حاويات محملة بـ 144 طن مواد غذائية و15 طن دجاج مجمد ليتم توزيعها على 12 ألف أسرة مستحقة للدعم من  الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بالأسمرات ومنشأة ناصر وأهالينا والمحروسة وروضة السيدة زينب وعزبة خيرالله وعزبة أبو قرن  خلال شهر رمضان المعظم .

وأشاد اللواء خالد عبد العال بجهود صندوق تحيا مصر فى إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية للنهوض بكافة القطاعات والسعى نحو توفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ودعم الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة لاتدخر جهدًا في تقديم الدعم لجهود المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية التي تهدف إلي خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم.

محافظ القاهرة مواد غذائية الأسر الأكثر احتياجا المحروسة

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة يوزع مواد غذائية على أسر مساكن المحروسة.. غدا

مسحراتي المحروسة.. يوقظ روح المحبة والتماسك عند المصريين

محافظ القاهرة يوزع الهدايا على الأطفال الأيتام بـ مساكن المحروسة

ترشيحاتنا

تقرير: مفاعل «نطنز» يشعل الخلاف بين الحرس الثوري والمخابرات الإيرانية

محافظ القاهرة : حملات مكثفة على الأسواق لضبط الأسعار ومكافحة الغلاء

احذر.. 13 فعلا يقع فيه كثيرون فتضيق أرزاقهم وتنزع البركة من أعمارهم

رغم رصاص الاحتلال.. 75 ألف فلسطيني يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى

أسعار الدرهم الإماراتى اليوم السبت 24 أبريل 2021

صائد ثعابين يحذر من تواجد الفئران داخل المنزل.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

هتشوفوا دولة تانية| الرئيس السيسي يزف بشرى سارة للمصريين.. فيديو

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

مصرع شاب طعنا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة

عاوز حقي ..عمرو أديب ينفعل على الهواء ضد محمد رمضان.. شاهد

وفاة عصام مبارك شقيق الرئيس الراحل حسني مبارك

الموجة الثالثة| مستشار الرئيس يكشف حقيقة ظهور أعراض جديدة لـ كورونا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

فيديو جراف | بدأت تتكشف.. آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: مدعي التدين ما بين رمضان وسوء النفس

د.فتحي حسين يكتب: «الاختيار 2».. ولحظات فارقة في تاريخ الوطن

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ