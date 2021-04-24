محافظ القاهرة يوزع مواد غذائية على الأسر الأكثر إحتياجاً بالمحروسة.. اليوم

يشهد اليوم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عملية توزيع مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً والمرأة المعيلة بمساكن المحروسة بحي السلام ثان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة استقبل الأسبوع الماضي القافلة الغذائية المقدمة ضمن حملة "أبواب الخير" من صندوق تحيا مصر والمكونة من 8 حاويات محملة بـ 144 طن مواد غذائية و15 طن دجاج مجمد ليتم توزيعها على 12 ألف أسرة مستحقة للدعم من الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بالأسمرات ومنشأة ناصر وأهالينا والمحروسة وروضة السيدة زينب وعزبة خيرالله وعزبة أبو قرن خلال شهر رمضان المعظم .

وأشاد اللواء خالد عبد العال بجهود صندوق تحيا مصر فى إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية للنهوض بكافة القطاعات والسعى نحو توفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ودعم الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة لاتدخر جهدًا في تقديم الدعم لجهود المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية التي تهدف إلي خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم.