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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجدة خير الله : نيوتن والطاووس وموسى الأفضل

محمد رمضان
محمد رمضان

أكدت الناقدة ماجدة خير الله، أن هناك عددا من الأعمال حازت على إعجابها هذا العام، وهي  مسلسلات (لعبة نيوتن، القاهرة كابول، الطاووس، خلى بالك من زيزى، نجيب زاهى زركش، ضد الكسر، موسى).

بوستر مسلسل موسى 

وتابعت الناقدة ماجدة خير الله ، انها ترى ان  الأعمال الخمس الأفضل هي (لعبة نيوتن، موسى، نجيب زاهى زركش، خلى بالك من زيزى، الطاووس) . 

 

وأضافت ماجدة خير الله : ان مسلسل لعبة نيوتن مكتوب بشكل جيد للغاية ، كما الشخصيات الدرامية مرسومة بشكل جيد ، كما انه مليء بالتفاصيل المبتكرة ، فمخرج العمل تامر محسن أظهر تفاصيل حياتية للشخصيات بشكل طبيعى ، كما ان هناط ربط رائع بين الخط الدرامى لكل من شخصية محمد ممدوح وشخصية منى زكى ، فموضوع ذهاب زوجة الى امريكا لوضع مولودها من الممكن ان يتم تقديمه فى عشرات الاعمال ، الا ان التفاصيل ميزت المسلسل عن غيره . 

 

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وتتابع حديثها قائلة : مسلسل ملحمة موسى والذى يقوم ببطولته محمد رمضان ، يكشف عن ذكاء البطل فى أختيار الموضوع ، حيث انه ترك كل من المخرج  محمد سلامة والمؤلف ناصر عبد الرحمن يعملان بحرية ، وهذا الامر يجعل أداءه هادى ومختلف ، ولابد وان ذكر ان مخرج العمل جيد لغاية فقد قدم مشهد جيد للغاية ومشهد الفيضان ، والذى بم يقدم بهذا الشكل من قبل فى الدراما .

 

الناقدة ماجدة خير الله 

 

نسل الاغراب ولحم غزال : 

 

وكانت  الناقدة ماجدة خير الله ،  كانت قد أكدت ان هناك عدد من الفنانين لم يحالفهم  الحظ فى أختيار عمل درامى يخوضون من خلاله الماراثون الرمضانى  هذا العام ، ومثال على ذلك  كل من أحمد السقا وأمير كرارة ، واللذان  يقدمان معاً مسلسل نسل الأغراب.

 

وتابعت الناقدة ماجدة خير الله فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، قائلة: فكرة أستخدام الصوت العالى لكى تثبت للمشاهد أنك شريرا موضه فنية قديمة ، وهذا النوع من الأداء يمكن ان نقول إنه انتهى من قرن". 

 

واستكملت ماجدة خير الله: غادة عبد الرازق أيضاً أرى أنها لم يحالفها الحظ هذا العام ط فى أختيارها لمسلسل لحم غزال

 

الناقدة ماجدة خير الله مسلسل موسى مسلسل نسل الاغراب مسلسل لعبة نيوتن مسلسل زاهى نجيب زركش مسلسل القاهرة كابول مسلسل الطاووس محمد رمضان منى زكى

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