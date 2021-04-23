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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على متن يخت .. هاجر أحمد تتألق فى إطلالة بيضاء

هاجر احمد
هاجر احمد

نشرت الفنانة هاجر أحمد صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت هاجر أحمد خلال إطلالتها على متن يخت وسط البحر مرتدية فستان ستان باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وتشارك هاجر أحمد في مسلسل أحسن أب، مع على ربيع وكارولين عزمي وسامي مغاوري، تأليف وسيناريو وحوار محمد محمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التوني.


 المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي كوميدي، حول أحد الأبناء الذين قاموا بتربية ابنه وحده، وبشكل كوميدي يستعرض خلال 15 حلقة علاقتهم معا وكيف وقفا أمام الكثير من الصعوبات بشكل قوى وبه نوع من الجذب،خاصة أن الأب يقرر خوض مسابقة أحسن أب.

 العمل يلقي الضوء حول هذه العلاقة القوية بين الطرفين، وكيف كل منهما يساعد الاخر في حياته، وتم الاستقرار علىتقديم العمل فى 15 حلقة لتفادى المط والتطويل في السيناريوهات وتقديم وجبة دسمة من الدراما والكوميديا والتشويق.

 

IMG_٢٠٢١٠٤٢٣_٢٣٢١١٤
IMG_٢٠٢١٠٤٢٣_٢٣٢١١٤
هاجر احمد وسط البحر اللون الابيض صورة جديدة أحسن أب مسلسل أحسن

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