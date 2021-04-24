رشحت معالى زايد.. مصطفى محرم: لم أكن أعرف عبلة كامل قبل "لن أعيش في جلباب أبي".. فيديو

قال الكاتب والسيناريست مصطفى محرم ، إن المنتجة ناهد فريد شوقى طلبت منه أن يقوم بكتابة سنياريو قصة لن أعيش في جلباب أبى للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، معلقا:"كنت غير متحمس لكتابة القصة ".

وأضاف "محرم" خلال لقاء خاص ببرنامج المواجهة عبر فضائية اكسترا نيوز ، أنه تم عرض المسلسل على الفنان محمود عبدالعزيز قبل عرض القصة على الفنان نور الشريف ، ولكنه كان مشغول فى ذاك الوقت منوها إلي أنه رشح الفنانة معالى زايد للبطولة أمامه ثم تم اختيار الفنانة عبلة كامل وكنت لا أعرفها .



وأشار "الكاتب والسيناريست" إلي أن مسلسل رد قلبى لم يحصل على نجاح مثل نجاح مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي ، منوها إلي أن البعض غضب من مسلسل عائلة الحاج متولى وتم رفع الشكوى إلي صفوت الشريف .

وأكد أنه راضى عن جميع أعماله التى قام بكتابتها لإن الاتقان هام جدا ، مشيرا إلي أنه مازال على اتصال بجميع الفنانين الذى عمل معهم فى المجال الفنى ، معلقا :"كل واحد أشتغلت معاه عملت له أحسن أعماله وبالتالى راضى عنها " .