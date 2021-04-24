مصرع شخص وإصابة 18 في انقلاب أتوبيس بطريق برانيس - الشلاتين

لقي شخص مصرعه واصيب 18 آخرون فى انقلاب أتوبيس بطريق الشلاتين - برانيس.

تم نقل المصابين الى مستشفى الشلاتين المركزي وتولت النيابة التحقيق.

تلقت شرطة نجدة البحر الاحمر إخطار بانقلاب اتوبيس تابع للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وذلك خلال توجهه الى مدينة الشلاتين حيث انقلب الاتوبيس بطريق برانيس الشلاتين وأسفر الحادث عن مصرع عبد الحميد محمد علي 50 سنة وإصابة 18 آخرين تم نقلهم الى مستشفى الشلاتين المركزي.

دفع مرفق اسعاف البحر الاحمر بإشراف الدكتور محمد غريب مدير المرفق بـ 6 سيارات اسعاف الاقرب من نقطه الحادث وتم نقل جميع المصابين الى المستشفى في ما تم العثور على جثه شخص واحد بمكان الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية للحادث طبقا لروايات شهود العيان، أن سبب الحادث اصطدام الاتوبيس بـ جمل كان يعبر الطريق.