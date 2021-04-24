5 خطوات بسيطة لحل هذه المشكلة في واتساب

واجه بعض مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp، على هواتف أندرويد مشكلة كبيرة، تجعلهم يفقدون محتوى الوسائط الخاص بهم، وعلى ما يبدو أن المشكلة الجديدة ظهرت مع التحديثات الأخيرة للتطبيق.

وبحسب ما ذكره موقع "gadgets 360"، أثرت مشكلة اختفاء محتوى الوسائط على التحديثات الأخيرة من تطبيق واتساب الخاص بنظام التشغيل أندرويد، والتي تحمل الإصدار رقم 2.21.9.2 و 2.21.9.3.

وعلى الرغم من أن تطبيق المراسلة الفورية، لم يتعرف بعد على المشكلة وأيضا لم يوفر إصلاحًا لها، إلا أن هناك حلًا بسيطًا لإعادة محتوى الوسائط المفقود الخاص بك.

ووفقا لما ذكره موقع "WABetaInfo"، المتخصص في رصد مزايا واتساب، لم يتمكن بعض مستخدمو النسخة التجريبية من "واتساب" على أندرويد، من العثور على محتوى الوسائط الخاص بهم، من بينها الصور ومقاطع الفيديو، على أحدث إصدارات من التطبيق على متجر بلاي.

ومع ذلك، بالرغم من وجود المشكلة على التطبيق، إلا أن المحتوى يظهر بالفعل على هواتفهم ويمكن الوصول إليه من خلال تطبيق معرض الصور الخاص بالهاتف.

فإذا كنت من بين هؤلاء المستخدمين وتأثرت بمشكلة الوسائط المفقودة على الواتساب، فيمكنك اتباع بعض هذه الخطوات التالية والتي سوف تساعدك على إعادة محتوى الوسائط الخاص بك إلى التطبيق مرة أخرى، وفقا للنصائح التي شاركها موقع WABetaInfo.

كيفية إصلاح مشكلة الوسائط المفقودة على واتساب لهواتف أندرويد



1. قبل البدء في تنفيذ الخطوات التالية، قم بعمل نسخة احتياطية من دردشاتك أولا، باستخدام حسابك على جوجل درايف.



2. بمجرد الإنتهاء من تحميل النسخة الاحتياطية، أغلق "واتساب" على هاتفك وامسح ذاكرة التخزين المؤقت للتأكد من أن التطبيق لا يعمل في الخلفية.

3. افتح مدير الملفات الأصلي لهاتفك وانتقل إلى وسائط واتساب WhatsApp Media.

4. الآن، قم بنقل المحتوى الموجود في مجلد الوسائط، ستجد مجلد آخر خاص بوسائط واتساب داخل الملف المسمى أندرويد Android.

5. انتظر حتى يتم نقل كل المحتوى إلى مجلد الوجهة الجديد، ثم قم بقتح تطبيق واتساب مرة أخرى، بعد اتباع الخطوات السابقة، ستتمكن من رؤية محتوى الوسائط الخاص بك مرة أخرى.

