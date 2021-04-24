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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رصد قذائف صاروخية من القطاع.. بيان جديد من الجيش الإسرائيلي بعد قصف غزة

صدى البلد

قال الجيش الإسرائيلي، في بيان عاجل له منذ قليل، بأنه رصد إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

 

ومنذ قليل، دوت للمرة الخامسة صافرات الإنذار في مستوطنات محيطة بغلاف قطاع غزة.

 

وقبلها أكد الجيش الإسرائيلي  قصفه موقعا تابعا لحركة "حماس" في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل.

 

وفي العملية الأولى تم إطلاق 3 قذائف، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض واحدة منها بواسطة منظومة "القبة الحديدية".

 

وبعد قصف دبابة إسرائيلية للموقع في غزة، أطلقت قاذفتان أخريان من القطاع، تم اعتراض واحدة منهما، حسب الجيش الإسرائيلي.

 

ولم ترد أي معلومات عن وقوع خسائر مادية أو بشرية على الجانب الإسرائيلي.

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