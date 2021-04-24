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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضل راجل الحلقة12.. كابتن جلال يضلل سيف وأصدقائه

ياسر جلال في ضل راجل
ياسر جلال في ضل راجل

حاول كابتن جلال والد شهد تضليل أصدقاء شهد لمعرفة اسم الشخص الذي تزوجها عرفيا في الحلقة12 من مسلسل ضل راجل بعدما تخوفت ابنته من إخباره باسمه.

أحداث مسلسل ضل راجل

بدأت الحلقة باعتراف شهد لوالدها أنها تزوجت عرفيا من والد جنينها لكن ورقة الزواج فقدت منها بعد الحادث ولا تعلم مكانها وسط دفاع الطبيبة عنها.

قرر كابتن جلال إخبار نادين ووالد غادة بقصة زواج ابنته عرفيا، وأوهمهم أن ورقة الزواج معه وأنه سيقدمها للنيابة كورقة ضغط على الشلة لكي يظهر الشخص الذي خدع ابنته نفسه.

علمت الطبية ملك أن والد ضابط المباحث يعاني من ورم في المخ، بعدما ذهبت للقائه وإخباره بزواج شهد عرفيا ما سيغير مسار القضية.

اضطر كابتن جلال وعائلته إلى حضور سبوع ابنة شقيقته فتعرضت شهد للإعياء أمام الحاضرين ما وضعهم في موقف حرج أمام جميع الحاضرين.

علم سيف أن شهد أخبرت والدها بكل شيء ما أصابه بالتوتر قبل لحظات من مشاركته في سباق سيارات يبدو أنه سيؤثر عليه في الحلقات المقبلة. 

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مسلسل ضل راجل الحلقة العاشرة يتصدر مؤشرات البحث

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ياسر جلال في كواليس تصوير مشاهد ضل راجل .. صور

شهدت نهاية الحلقة العاشرة من مسلسل ضل راجل الذي يشارك في بطولته كل من ياسر جلال ونور اللبنانية اكتشاف نور التي تلعب دور دكتورة ملك لعمتها عن سبب رفضها العودة لزوجها رغم إلحاحه الرجوع لها بأي شروط، وهو أنها فقدت الرَحِم نتيجة لاعتدائه عليها بالضرب وهو ما حرمها من الأمومة للأبد، وأن هذا هو الدافع وراء مساندتها الكبيرة لشهد (رنا رئيس) التي تعرضت أيضاً لمحاولة إجهاض.

وبالإضافة لياسر جلال ونور، يشارك في بطولة المسلسل نرمين الفقى، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويذاع يومياً على قناة الحياة الساعة 12 منتصف الليل.

ضل راجل ياسر جلال نيرمين الفقي نور اللبنانية رنا رئيس

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