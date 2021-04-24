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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في بينا كمية.. سينتيا خليفة توجه رسالة إلى باسل الخياط من مسلسل حرب أهلية

صدى البلد

نشرت اللبنانية سينتيا خليفة مشهد لها مع النجم باسل الخياط  من مسلسل حرب اهلية .

وكتبت سينتيا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: مش عارفة أبدأ كلام عن باسل الخياط من أنهي نقطة؟ الاحترافية ولا الأخلاقيات ولا الموهبة الفذة.


وأضافت: في الحقيقة هو واحد من أكتر الممثلين اللي بستمتع بالعمل معاهم وبيبقى فيه تناغم عالي جداً في أي مشهد بنأديه مع بعض، شكراً ليك يا باسل وبتمنى نتشارك أعمال كتير في المستقبل!

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.


وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجآت.

يسرا تجدد تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهم العام الماضى في مسلسل "خيانة عهد" والذى شارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، وخالد سرحان، وتيام قمر، ومصطفى درويش، هدى الأتربي، رمزى العدل.

سينتيا خليفة باسل الخياط حرب أهلية

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